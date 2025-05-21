Оперштаб сократил число участников очистки пляжей Анапы от мазута

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В прежних масштабах привлечение бюджетников к очистке пляжей Анапы уже не требуется, так как выбросы мазута стали происходить реже и в небольших количествах, объяснили власти Кубани.

Как писал "Кавказский узел", заявления властей о подготовке к курортному сезону на Кубани перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха. 16 мая, как и 14 мая, выбросы мазута произошли рядом с гостиницей "Пляжный поселок".

Власти Кубани пообещали, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 141 пляжа Анапы и девяти пляжей Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

Анонсировано закрытие проезда на пляжи Кубани Въезжать на пляжи Анапы сможет только спецтехника, которая задействована в очистке побережья от мазута, проезд для других видов транспорта будет закрыт.

Представители муниципалитетов, участвующие в ликвидации последствий разлива мазута, перешли на новый график уборки пляжей Анапы, сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Команды муниципалитетов Краснодарского работают по новой системе. Дежурства организованы с понедельника по пятницу, в них задействованы 6 муниципалитетов по 10 человек от каждого. Ротация происходит еженедельно", - говорится в публикации.

Изменения в работе связаны с тем, что выбросы нефтепродуктов на побережье "стали происходить значительно реже и в минимальных количествах", заявили краевые власти.

Прежний масштаб привлечения людей не требуется

"В связи с этим прежний масштаб привлечения людей не требуется. Основную работу по очистке пляжей ведет спецтехника", - отмечается в сообщении.

Механизированная очистка пляжей Анапы проводится на новом участке, в ней принимают участие 15 единиц техники. В случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне, заявили 18 мая представители властей.

Напомним, владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 11 мая стало известно, что туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле. Представители другого отеля подтвердили, что объемы бронирования упали в разы после разлива мазута.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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