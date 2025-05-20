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21:36, 20 мая 2025

Анонсировано закрытие проезда на пляжи Кубани

Табличка о запрете купания, установленная на пляже в Анапе. Фото: Оперштаб Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Въезжать на пляжи Анапы сможет только спецтехника, которая задействована в очистке побережья от мазута, проезд для других видов транспорта будет закрыт.

Как писал "Кавказский узел",  в случае благоприятной погоды очистка пляжей будет окончена в июне.

"Чтобы предотвратить бесконтрольное движение сторонних автомобилей по пляжам и не мешать работам по очистке береговой линии, в Анапе перекрывают практически все выезды к морю - для этого спецтехника делает рвы и перекрывает участки, которые можно использовать для несанкционированного выезда на пляж, бетонными блоками", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Кубани.

Отмечается, что также на закрытых въездах делают специальные валы из песка, которые при необходимости можно будет быстро убрать. С понедельника, 19 мая, начали закрывать проезды к морю от Центрального пляжа Анапы до села Витязево. Часть из них уже перекрыта, остальные закроют в ближайшие дни. При этом несколько регулируемых мест заезда на пляжи для спецтехники оставят, добавили в оперштабе.

Кроме того, специалисты МЧС России продолжали мониторинг акватории и прибрежной полосы Анапы с воздуха. 19 мая специалисты при помощи беспилотного летательного аппарата осмотрели 2 км береговой линии и акватории на Центральном пляже Анапы. Фрагментов, которые могли оказаться осевшим на дно нефтепродуктом, не обнаружено.

Ранее туроператоры констатировали, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом санатории потеряли небольшой процент заявок, так как для их гостей состояние берега не главный критерий.

Мазут был обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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