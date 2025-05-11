Загрузка анапских отелей и число бронирований снизились в разы

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Туристы отменили 60% бронирований в крупном анапском отеле, им вернули уже более 2 миллионов рублей. Представители другого отеля подтвердили, что после разлива мазута бронирования упали в разы.

Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко. В конце апреля власти отчитались об открытии 1,6 тысячи отелей, на этом фоне уровень бронирования упал на 40%.

Председатель экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС (Ассоциация малых отелей и средств размещения) Дмитрий Богданов считает, что падение интереса к отдыху в Анапе связано в первую очередь с потоком "негативной информации о мазуте в море и на пляжах". Он подчеркивает, что крупные отели предлагают и альтернативные формы отдыха: «…в том числе многочисленные бассейны, которые вполне могут заменить отдых на пляже".

Генеральный менеджер четырёхзвёздочного отеля Dream Hotel Anapa Елена Бауэр подтвердила опасения Богданова. Она считает ситуацию с падением турпотока типичной не только для её гостиницы, но и для других крупных объектов размещения в Анапе.

В связи с отказом от предоплаченных туров сумма возвратов гостям уже превысила 2 миллиона рублей

В текущем сезоне загрузка отеля по сравнению с прошлым годом снизилась почти вдвое, несмотря на хорошие отзывы об отеле и высокие рейтинги в поисковых системах, подчеркнула она.

"В этом году мы наблюдаем снижение уровня бронирований по сравнению с прошлым годом почти на 60%, в связи с отказом от предоплаченных туров сумма возвратов гостям уже превысила 2 миллиона рублей на сегодняшний день. Несмотря ни на что мы выполняем все обязательства перед своими сотрудниками: никого не уволили, обеспечиваем питанием, своевременно выплачиваем зарплаты, но, к сожалению, для её выплаты приходится пользоваться дорогими кредитами, заявленные меры поддержки предпринимателей рассчитаны только на здравницы со своими пляжами, которые могут подтвердить ущерб. Весенние цены мы снизили на 15–20% по сравнению с плановыми, летние цены пока не пересматривали".

По её словам, отель предлагает альтернативные варианты досуга.

"Программа анимации, как взрослой, так и детской, эногастрономические туры, разработали партнёрскую программу с гольф-клубом, конным клубом, предлагаем экскурсии в природные заповедники и интересные локации", - рассказала она. Также Бауэр добавила, что в отеле есть "два ресторана и гриль-бар в аквазоне, подогреваемый бассейн с детской зоной площадью 280 квадратных метров".

По ее словам, прибрежные отели и другие средства размещения, которые столкнулись с большим количеством выбросов мазута, "до сих пор продолжают очистку своих пляжей". "С точки зрения стратегии у всех подход разный: кто-то принял решение не открываться, кто-то строит бассейны, кто-то надеется на авось, а кто-то, как мы, ищет новые впечатления для гостей, которые всё-таки приедут, несмотря на ситуацию с мазутом".

В другом крупном отеле Анапы, Miracleon, корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили снижение бронирований. "Ситуация с мазутом не осталась незамеченной гостями", - сказал один из представителей отеля на условиях анонимности.

Он добавил, что отель — крупнейший в Анапе по количеству собственных бассейнов. На территории — пять бассейнов, в том числе открытые и в СПА-комплексе. Несмотря на это, он признал, что "бронирования действительно упали в разы".

Многим отелям Анапы и детским лагерям сейчас очень непросто из-за сложившейся ситуации, подчеркнул Дмитрий Богданов. По его словам, "главное, чтобы люди не боялись негативных новостей и ехали отдыхать в Анапу".

Напомним, что окончание очистки пляжей Анапы от мазута намечено на 13 мая. 23 апреля власти Кубани заявили, что курортный сезон состоится вопреки ограничениям на посещение 150 пляжей Анапы и Темрюкского района, которые Роспотребнадзор признал непригодными для купания. К 7 мая на этих пляжах установлены таблички о запрете купания, там курсируют патрули с громкоговорителями.

18 апреля власти Кубани объявили, что курортный сезон в Анапе состоится, лишь нельзя пользоваться пляжами и купаться в море. Власти сослались на заявление главы Роспотребнадзора о том, что "зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды". Согласно этому же заявлению, 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюкского района непригодны для купания. 19 апреля оперштаб Кубани подчеркнул, что в Темрюкском районе доступными для купания остаются около 130 километров берега.

Напомним, заявления властей о подготовке к курортному сезону перемежаются сообщениями о новых выбросах мазута, в том числе около мест отдыха детей. Так, 25 апреля выбросы были обнаружены около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и на пляже отеля, а 23 апреля - около того же детского лагеря и базы отдыха.

3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал тогда эколог Евгений Витишко.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

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