Власти отчитались о готовности отелей Анапы к турсезону
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К курортному сезону откроются 1,6 тысяча отелей Анапы. При этом уровень бронирований на курорте на фоне разлива мазута упал на 40%.
Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.
Владельцы порядка 1,6 тысячи гостиниц и отелей Анапы решили принимать отдыхающих в предстоящем курортном сезоне, несмотря на ограничения на пляжный отдых в связи с разливом мазута, сообщила начальник отдела гостиничного хозяйства министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дарья Езеева.
"Качество питьевой воды, воздуха, продуктов питания, по данным Роспотребнадзора, находятся в полном соответствии с требованиями. Поэтому ограничения на этой территории касаются только использования пляжей и купания в море. В Анапе гостей ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. Анапа - лидер в Краснодарском крае по количеству объектов, которые работают по системе "все включено", на территории курорта их 68", - процитировал сегодня ее слова ТАСС.
На Анапу и Темрюкский район приходится почти треть емкости номерного фонда курортов Краснодарского края: в Анапе расположены 1 625 средств размещения (почти 175 тысяч мест), в Темрюкском районе - 420 средств размещения (24,5 тысячи мест), говорится в публикации.
По состоянию на 28 апреля загрузка отелей Анапы составляла порядка 50%, работали 140 объектов размещения на 15,5 тысячи койко-мест, сообщил "Коммерсант-Новороссийск" со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%
Турпоток в Анапу с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года снизился в пределах 4%, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.
"На территории города-курорта Анапы с начала года наблюдается снижение показателей по турпотоку на 4%: в 2024 году [курорт принял] 121 866 туристов, а в 2025 - 116 990 туристов. Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%", - привео ее слова ТАСС 23 апреля.
По ее данным, текущая загрузка отелей и гостиниц в Анапе составляет около 37% при том, что в 2024 году к этому периоду он были заполнены на 50%.
Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.
Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".
15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".
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