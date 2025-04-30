Власти отчитались о готовности отелей Анапы к турсезону

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К курортному сезону откроются 1,6 тысяча отелей Анапы. При этом уровень бронирований на курорте на фоне разлива мазута упал на 40%.

Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Владельцы порядка 1,6 тысячи гостиниц и отелей Анапы решили принимать отдыхающих в предстоящем курортном сезоне, несмотря на ограничения на пляжный отдых в связи с разливом мазута, сообщила начальник отдела гостиничного хозяйства министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дарья Езеева.

"Качество питьевой воды, воздуха, продуктов питания, по данным Роспотребнадзора, находятся в полном соответствии с требованиями. Поэтому ограничения на этой территории касаются только использования пляжей и купания в море. В Анапе гостей ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. Анапа - лидер в Краснодарском крае по количеству объектов, которые работают по системе "все включено", на территории курорта их 68", - процитировал сегодня ее слова ТАСС.

На Анапу и Темрюкский район приходится почти треть емкости номерного фонда курортов Краснодарского края: в Анапе расположены 1 625 средств размещения (почти 175 тысяч мест), в Темрюкском районе - 420 средств размещения (24,5 тысячи мест), говорится в публикации.

По состоянию на 28 апреля загрузка отелей Анапы составляла порядка 50%, работали 140 объектов размещения на 15,5 тысячи койко-мест, сообщил "Коммерсант-Новороссийск" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%

Турпоток в Анапу с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года снизился в пределах 4%, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"На территории города-курорта Анапы с начала года наблюдается снижение показателей по турпотоку на 4%: в 2024 году [курорт принял] 121 866 туристов, а в 2025 - 116 990 туристов. Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%", - привео ее слова ТАСС 23 апреля.

По ее данным, текущая загрузка отелей и гостиниц в Анапе составляет около 37% при том, что в 2024 году к этому периоду он были заполнены на 50%.