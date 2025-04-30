×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:23, 30 апреля 2025

Власти отчитались о готовности отелей Анапы к турсезону

Анапа. Фото: Max071086 https://ru.wikipedia.org/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

К курортному сезону откроются 1,6 тысяча отелей Анапы. При этом уровень бронирований на курорте на фоне разлива мазута упал на 40%.

Как писал "Кавказский узел", владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость июньского размещения туристов. 3 апреля оперштаб Кубани опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Владельцы порядка 1,6 тысячи гостиниц и отелей Анапы решили принимать отдыхающих в предстоящем курортном сезоне, несмотря на ограничения на пляжный отдых в связи с разливом мазута, сообщила начальник отдела гостиничного хозяйства министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Дарья Езеева.

"Качество питьевой воды, воздуха, продуктов питания, по данным Роспотребнадзора, находятся в полном соответствии с требованиями. Поэтому ограничения на этой территории касаются только использования пляжей и купания в море. В Анапе гостей ждут практически 1,6 тысячи средств размещения, 60% из них имеют собственные бассейны, аква- и спа-комплексы. Анапа - лидер в Краснодарском крае по количеству объектов, которые работают по системе "все включено", на территории курорта их 68", - процитировал сегодня ее слова ТАСС.

На Анапу и Темрюкский район приходится почти треть емкости номерного фонда курортов Краснодарского края: в Анапе расположены 1 625 средств размещения (почти 175 тысяч мест), в Темрюкском районе - 420 средств размещения (24,5 тысячи мест), говорится в публикации.

По состоянию на 28 апреля загрузка отелей Анапы составляла порядка 50%, работали 140 объектов размещения на 15,5 тысячи койко-мест, сообщил "Коммерсант-Новороссийск" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%

Турпоток в Анапу с начала 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года снизился в пределах 4%, сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"На территории города-курорта Анапы с начала года наблюдается снижение показателей по турпотоку на 4%: в 2024 году [курорт принял] 121 866 туристов, а в 2025 - 116 990 туристов. Снижение уровня бронирования по сравнению с 2024 годом составляет порядка 40%", - привео ее слова ТАСС 23 апреля.

По ее данным, текущая загрузка отелей и гостиниц в Анапе составляет около 37% при том, что в 2024 году к этому периоду он были заполнены на 50%.

Туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе, что привело к катастрофическим экологическим последствиям. Подробности можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе". Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Алексей Киселев (слева). Фото: СУ СКР по Краснодарскому краю
15:34, 30 апреля 2025
Следком счел слова краснодарского комика проявлением религиозной ненависти 
Всеволод Нетреба. Скриншот фото из телеграм-канала KRD.ru
14:38, 30 апреля 2025
Против вице-мэра Краснодара возбуждено уголовное дело о мошенничестве 
Янина Копайгородская. Фото: t.me/moscowcourts
12:45, 30 апреля 2025
Оставлен в силе перевод Янины Копайгородской в изолятор
Публикация в соцсетях. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
10:03, 30 апреля 2025
Житель Сочи оштрафован за публикацию со свастикой
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Скриншот https://daptar.ru/2024/04/18/prosto-khotyat-zhit-so-svoim-rebenkom-ehkspertka-o-pravakh-kavkazskikh-zhenshchin-na-detei/ Мария Смелая - одна из матерей, которых на Кавказе разлучили с детьми

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
17:20, 7 апреля 2025
В марте 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Акция протеста в Ереване. 30 апреля 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/880246.html
30 апреля 2025, 13:45
Предприниматели в Ереване потребовали отменить повышение налога

Палатка карабахских активистов на площади Свободы в Ереване. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"
29 апреля 2025, 23:52
Карабахские активисты прекратили палаточную акцию в Ереване

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://ngs.ru/text/world/2023/07/04/72462722/
29 апреля 2025, 18:05
Продлен срок ареста Заремы Мусаевой

Афияддин Мамедов. Фото Ульвия Али https://jam-news.net/ru
29 апреля 2025, 15:52
Афияддин Мамедов назвал систематическим нарушение прав заключенных на звонки

Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Обращение волгоградцев к Путину и Лукашенко спровоцировало спор в соцсетях
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Участники СВО вступились за спортсмена Чермена Валиева #Shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Чечня: митинг над телом подростка, напавшего на силовиков #shorts
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Подростков заставили извиняться за показания против уроженцев Чечни #shorts #СПБ #извинения #Чечня
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Дольщики в Нальчике просят власти защитить их от инвестора
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Показать больше