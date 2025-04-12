Экокатастрофа вынудила отельеров Анапы снизить цены в преддверии турсезона

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Владельцы отелей в Анапе из-за загрязнения побережья мазутом снизили на 20-30% стоимость размещения туристов в июне. Роспотребнадзор нашел отклонения от нормативов на всех пляжах Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", туроператоры заявили, что после экокатастрофы интерес туристов к отдыху в Анапе заметно снизился. При этом, по их словам, санатории потеряли небольшой процент заявок, так как состояние берега для гостей санаториев не главный критерий.

3 апреля, как и днем ранее, власти Кубани заявили, что на побережье в Анапе не найдено новых выбросов мазута. При этом краевой оперштаб опубликовал видеоролики, рекламирующие отдых на курорте. Чиновников не волнует реальное положение дел, констатировал эколог Евгений Витишко.

Глава РСТ оценил в 20-30% снижение цен в отелях Анапы

Отельеры Анапы из-за ситуации с мазутом опасаются за успех летнего турсезона и снижают цены на июньское размещение туристов, сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский.

Мы видим, что отели начинают цену корректировать

По его оценке, цены снижены в среднем на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. "Многие отели Анапы снижают цены на лето. Но я не говорю о всем сезоне, это на ближайший период, на июнь речь идет о снижении на 20-30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом с маем все в порядке, майские праздники загрузились. Но мы все прекрасно понимаем, что это не пляжный сезон, не период купания. А вот на июнь мы видим, что отели начинают цену корректировать, начинают переживать о загрузке", - приводит сегодня слова Уманского "Интерфакс".

Туристы пока размышляют о возможности отдыха в Анапе, заявил в апреле вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин. "Все в режиме паузы, ждут официальных заявлений властей об окончании режима ЧС. И свежих данных Роспотребнадзора по состоянию пляжей и морской воды. А некоторые ждут и скидки, справедливо полагая, что в ситуации оттока туристов отели пойдут на снижение цен. […] Сейчас же цены просто остановились — мы продаем лето в анапском регионе по ценам, которые выставили еще в ноябре", - рассказал он.

Роспотребнадзор признал пляжи Анапы зоной риска для туристов

Специалисты Роспотребнадзора провели обследование всех пляжей Анапы и Темрюкского района (141 в Анапе и девять в Темрюкском районе) и нашли отклонения от норм на каждом из них, сообщила 10 апреля пресс-служба ведомства.

На всех пляжах выявлены отклонения от нормативов

"Каждый пляж обследовался в период с февраля по апрель 2025 года, было отобрано более 8 тысяч проб и проведено более 17 тысяч исследований. На сегодняшний день на всех пляжах выявлены отклонения от нормативов. В морской воде акватории пляжей в зоне ЧС (Анапа и Темрюкский район) периодически также выявляются отклонения", - говорится в сообщении.

При этом в результате исследований в Сочи, Лазаревском, Туапсе, Геленджике и Новороссийске, по данным ведомства, "не выявлялись несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды, песка пляжей". "Эти курортные территории вне зоны риска", - процитировал сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, в январе стало известно, что владельцы анапских гостиниц и ресторанов, а также других предприятий, зависящих от турпотока, выставляют их на продажу из-за неготовности ждать длительное время, пока восстановятся условия для туризма.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Владельцы мини-отелей и гостевых домов в Анапе рассказали в феврале "Кавказскому узлу", что столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока. "У меня обычно в январе уже есть бронирования. И со многими договаривалась после [новогодних] праздников созвониться. Но тишина. Люди уже пропали", – рассказала, в частности, владелица комнат в доме на первой береговой линии.

Мазут обнаружен на всех пляжах Анапы, на побережье в Темрюкском районе и на побережье Азовского моря в Славянском районе Кубани, говорится в справке "Кавказского узла" "Масштабы загрязнения юга России мазутом".

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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