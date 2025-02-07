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08:04, 7 февраля 2025

Экокатастрофа сорвала планы отельеров Анапы на турсезон

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы мини-отелей и гостевых домов в Анапе столкнулись с риском лишиться доходов из-за снижения турпотока на загрязненное мазутом побережье.

Как писал "Кавказский узел", 25 января стало известно, что владельцы анапских гостиниц и ресторанов, а также других предприятий, зависящих от турпотока, выставляют их на продажу из-за неготовности ждать длительное время, пока восстановятся условия для туризма.

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Несмотря на ситуацию с мазутом, туристы приедут в Анапу из-за местного климата, а море им заменят бассейны в крупных гостиницах, считает юрист и координатор движения «Анапа Гражданская» Олег Янцен. По его словам, поскольку Анапа известна как детский курорт и здесь много детских лагерей и санаториев, то они получат государственные дотации и приехавших в Анапу детей по социальным путевкам.

Однако сильно пострадает средний и малый туристический бизнес, сказал корреспонденту "Кавказского узла" Олег Янцен. Он пояснил, что гостиницы малого и среднего бизнеса не отличаются развитой инфраструктурой, и их услуги доступны по цене для семей небольшого достатка, которые платят только за койкоместо и большую часть времени проводят на пляже. Из-за экокатастрофы эти люди отдыхать в Анапу не поедут.

Те, у кого есть деньги, поедут, как обычно, в дорогие отдели с развитой инфраструктурой

"Однако те, у кого есть деньги, поедут, как обычно, в дорогие отели с развитой инфраструктурой, где есть бассейны, сауны, где все включено и можно наслаждаться солнцем и водой, не выходя за пределы гостиницы. Эта публика обычно так и проводит отдых и купаться на общественные пляжи не ходит. Поэтому для этой категории туристов и отелей сезон состоится", - сказал Янцен.

Он отметил, что его знакомые владельцы мини-отелей в Анапе уже настроились на отсутствие прибыли в течение нескольких сезонов. Но, по словам Янцена, никто из них не собирается продавать свои мини-отели, где они живут и сами, потому что у них нет альтернативного источника доходов. «У многих сады, огороды, небольшие кафешки… Так и будут выживать», - сказал он.

Кому нужно лежать в мазуте и дышать им? Кому нужно купаться в мазутном море?

Схожее мнение высказала владелица двух гостевых домов в Анапе, которая представилась Полиной. "Работаем сами, без [наемных] работников. Все делаем сами. Конечно, крупный бизнес не пострадает. У них социальные путевки, и люди все равно поедут. Плюс у них большие бассейны везде. У нас этого ничего нет. Поэтому кто к нам захочет ехать, если море будет болеть? Я, честно, не вижу сезона, и другие, у кого гостиничный бизнес, не верят, что власти что-то кардинально изменят в экологии и будет всё хорошо. Я лично в это не верю, потому что меня очень смущает пляж. Сейчас это ужас, я прихожу, смотрю как волонтеры просеивают этот песок, как собирают мазут в мешки, и понимаю, что всё это нереально до сезона вручную убрать. […] Кому нужно лежать в мазуте и дышать им? Кому нужно купаться в мазутном море?" – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

К 1 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

По ее словам, "со всех пляжей сняли почти метр песка вглубь". "Этот песок постоянно мокрый, потому что пляж оказался ниже уровня моря. Кому это понравится? Море и пляжи будут пустыми. Люди будут отдыхать в отелях, в бассейнах", - сказала Полина.

Мы уже о сезоне не думаем. На лето будем уже искать работу

У Елены тоже малый бизнес, она сдает скромные комнаты без бассейна за невысокую плату. Дом стоит на первой береговой линии. «Мы уже о сезоне не думаем. […] На лето будем уже искать работу. Сезону уже окончательно конец – в этом году уже точно. У меня обычно в январе уже есть бронирования. И со многими договаривалась после [новогодних] праздников созвониться. Но тишина. Люди уже пропали», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По телеканалам не обсуждается удручающее экологическое состояние черноморского побережья, заметил член "Экологической вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков. "Мы только слышим, что дела идут хорошо и к сезону будут еще лучше. Люди верят и потому поедут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Виктор Чириков согласен, что крупный бизнес на социальных контрактах хорошо заработает в этом сезоне. Так же считает и эколог Валерий Бриних. Всё будет зависеть не от того, в каком состоянии будут пляжи и море, а от того, как будет организована пиар-кампания грядущего сезона, хотя обязанность властей - достоверно информировать население об экологических угрозах, сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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