Экокатастрофа нанесла урон туристическому бизнесу Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы анапских гостиниц и ресторанов, а также других зависящих от туристического потока предприятий выставляют их на продажу из-за неготовности ждать длительное время, пока восстановятся условия для туризма.

Как информировал "Кавказский узел", ранее экологи отметили, что на пляжи Анапы море на протяжении еще нескольких лет будет периодически выбрасывать мазут, создавая антисанитарию и неприятный запах, а купающиеся будут видеть на воде радужную пленку. Они указали, что восстановление экосистемы после разлива мазута в Черном море займет несколько лет.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

За последние несколько дней на различных интернет-площадках появилось свыше 100 новых объявлений, авторы которых выставили на продажу отели в Анапе, владельцами которых они являются. Речь идет о различных вариантах – от небольших гостиниц по цене 15 миллионов рублей до роскошных отелей, стоимость которых составляет четверть миллиарда, сообщил 25 января телеграм-канал Shot.

Причина всплеска продаж объектов туристического бизнеса – в ситуации с последствиями разлива мазута. Владельцы гостиниц стараются избавиться от своих объектов и получить хоть какие-то деньги, поскольку не готовы ждать несколько лет, пока восстановятся условия для туризма.

Журналисты позвонили нескольким авторам объявлений. Риелторы и собственники гостиниц заверили, что бизнес прибыльный и что заполняемость летом стопроцентная. Однако они избегают вопросов о проблемах, вызванных разливом нефтепродуктов. При этом некоторые владельцы туристического бизнеса признали, что пляжи Анапы серьезно пострадали и что пока что неизвестно, сколько времени займет их очистка и восстановление, отметил 25 января "Блокнот Анапа".

Помимо гостиниц, в интернете много объявлений о продаже в Анапе ресторанов, кафе, парикмахерских и других предприятий, доходность которых сильно зависит от туристического потока, сказано в публикации.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.