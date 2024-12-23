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07:52, 23 декабря 2024

Волонтеры потребовали вмешательства Путина в ситуацию с разливом мазута на Кубани

Волонтеры и сотрудники МЧС очищают берег от мазута, фото: пресс-служба МЧС РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что на побережье Кубани вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми парами.

Как информировал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря работы по расчистке побережья в Краснодарском крае были приостановлены из-за шторма.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Волонтеры, которые принимают участие в очистке побережья в Краснодарском крае от мазута с затонувших танкеров, направили обращения президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину с требованием, усилить работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

"Масштаб беды требует такого же масштабного вовлечения и государства, и крупного бизнеса – а этого нет. Сил и средств выделяется крайне недостаточно, необходимые меры не принимаются. Вместо бульдозеров мазут вынуждены убирать люди лопатами и совками, дыша ядовитыми парами. Собранный в мешки мазут не вывозится вовремя, а уходит обратно в песок. Люди выбиваются из сил, мазут расползается все дальше, гибнут все новые птицы", – сказано в обращении, опубликованном 22 декабря в телеграм-канале "Анапа. Волонтеры моря".

Власти до сих пор не начали откачку мазута из аварийного танкера "Волгонефть-239", выброшенного на берег, хотя уже прошла неделя, нефтяной разлив на море так и не локализован, отмечается в сообщении.

Волонтеры также потребовали ввести режим ЧС регионального уровня, выделить дополнительные силы МЧС, Морспасслужбы, корпоративных аварийно-спасательных формирований и дополнительную технику – фронтальные погрузчики, бульдозеры, экскаваторы, самосвалы, чтобы ими ручной труд был заменен везде, где возможно.

Также авторы обращения потребовали вывозить собранный мазут с пляжей до конца каждого дня, увеличить в несколько раз число судов-нефтесборщиков, начать откачку мазута с танкеров, а также удалить из Черного и Азовского морей все танкеры, имеющие запрет на плавание.

Анапчане пожаловались, что мешки с мазутом, который ранее был собран волонтерами, уносит в Чёрное море из-за шторма. Ролик, на котором показаны мешки с мазутом на берегу, опубликовал сегодня ночью телеграм-канал "Осторожно, новости". На кадрах показаны несколько десятков мешков на берегу, через некоторые из них просачивается мазут, на мешки находят волны.

"Это просто катастрофа. Спасибо волонтерам. Но вся их работа просто в пустую. Чиновники как-то халатно отнеслись к этой ситуации. Это вообще шок, почему так? А в СМИ показывают, как все хорошо. Но в реальности все иначе", – привел телеграм-канал слова жительница Анапы.

"Кавказский узел" также писал, что 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

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Автор: "Кавказский узел"

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