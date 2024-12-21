Отчет властей об очистке пляжей Анапы от мазута вызвал скепсис волонтеров

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Губернатор Краснодарского края провел показательную фотосессию об очистке пляжей Анапы от мазута, при этом у добровольцев истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарии, а со стороны властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Как информировал "Кавказский узел", 20 декабря волонтеры рассказали, что для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов им не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

15 декабря в Керченском проливе два танкера потерпели крушение из-за шторма, в результате произошел разлив нефтепродуктов. Жители Анапы опубликовали в сети фото и видео с пятнами мазута на берегу. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом, волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

20 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, глава Анапы Василий Швец, а также казаки и члены партии "Единой России" и ЛДПР провели фотоссесию на пляже в анапском поселке Джемет для провластных телеканалов, а волонтеры, которые участвуют сбором мазута, при этом в кадр не попали, отметила жительница поселка Джемет и волонтер Мария.

Мария рассказала, что трудится на пляжах Анапы третьи сутки. Но у людей по ее оценкам, без реальной помощи начинает сдавать здоровье, потому что мазута выбрасывает на берег все больше и люди плохо себя чувствуют от неприятного запаха. "Собранный мазут не вывозился и его к утру 20 декабря засыпало песком от ветра, поэтому мешки пришлось откапывать. Некоторые мешки порвались и мазут просочился на глубину в песок. Люди очень устали. Многие уже не могут работать более двух часов от сильных и резких запахов. Мазут сам по себе очень тяжелый, а вместе с песком очень большая тяжесть его поднимать на лопате и закидывать в мешок. Все очень плохо. Никакой помощи от властей нет", – сказала Мария корреспонденту "Кавказского узла".

Без реальной помощи у волонтеров начинает сдавать здоровье

Другой доброволец Максим также отметил, что фотосессия с участием губернатора вызвала недовольство волонтеров. "Мы уже четвертые сутки просим вывезти мешки с мазутом, которые собрали вчера. Никто не отреагировал. Нам по-прежнему нужны: лопаты, мешки, техника и прочее. Когда мы увидели сегодня несколько "КамАЗов" и тракторов, которые заехали на пляж в Джемете, то очень обрадовались, думали, что нас услышали чиновники и прислали технику. Но не тут-то было! На тракторах и "КамАЗах" были наклейки ЛДПР. Затем казаки выстроились в ряд с лопатами. Потом вышел губернатор из палатки – весьма веселый и на фоне ряженных казаков и разодетых в форму с лейбами ЕР и ЛДПР членов этих партий. Раздавал на камеру интервью как все хорошо и прекрасно. Как его дружные отряды спасают пляжи Анапы. Демонстративно на камеру проехались по песку с мазутом несколько "КамАЗов" и тракторов и на этом вся помощь закончилась", – рассказал Максим корреспонденту "Кавказского узла".

Он сообщил, что сам проехался по другим пляжам и отмечает, что мазут уже появился у берегов заповедника Утриш на камнях, и что он там видел измазанных мазутом птиц. Так же он побывал на пляжах от станицы Благовещенской до поселка Витязево и везде все плохо. Много мешков, которые не вывезены. Есть места где вообще нет волонтеров и нет никакой организации от местных властей. Мазут как лежал, так и лежит на пляже. "Волонтеры уже устали, все сложнее справляться с такими огромными объемами. Людей недостаточно. Некоторые не вышли потому что заболели: кто-то простыл, кто-то лежит с головной болью. Люди переживают случившееся как личную трагедию. И продолжают требовать помощи. Мы не понимаем почему этой помощи нет и почему чиновники заняты только фотосессиями?" – задался вопросом Максим.

Некоторые люди, которые приехали на отдых, присоединяются к волонтерам. Максим отметил, что встретил пятерых незнакомых ему людей, которые сказали, что они из Краснодара и из Санкт Петербурга, приехали на добровольных началах помогать. "Вернее они приехали в Анапу на отдых, но когда узнали, что такая трагедия, то взяли лопаты и тоже вышли", – пояснил он.

Некоторые волонтеры не вышли на очистку пляжа от мазута, потому что заболели

Елена Лейтан рассказала, что заявка на необходимые вещи была передана и получена прокуратурой Анапы, потому что обращаться в саму администрацию, которой и без того все известно, она большее не видит смысла. Было несколько "КамАЗов", которые вывезли мешки с пляжа, где она работает. Она заявила, что не знает, как будет развиваться ситуация с отсутствием помощи от властей дальше. "Никто ничего конкретного не говорит", – пояснила Лейтан корреспонденту "Кавказского узла". Волонтер подчеркнула, что люди все больше надеются только на себя, но все уже устали.

Волонтер Анна сказала, что 20 декабря закончились черные мешки и людям передали белые и зеленые мешки из-под сахара в сеточку. "Эти мешки не подходят для сбора мазута. Потеплело и мазут просачивается через них. Получается напрасный труд – все, что собрано через них возвращается обратно. Все не продумано", – сказала Анна корреспонденту "Кавказского узла".

Волонтеры из Анапы рассказали, что они не ощущают запаха нефти в своих домах, потому что живут в километре или даже двух от пляжа. Они предположили, что возможно не ощущают запаха из-за того, что привыкли к запаху мазута на пляже, где его концентрация большая.

Местные жители будут ощущать запах мазута, если ветер будет дуть в сторону Анапы и, если потеплеет. Соседство с "мазутной лужей" ничего хорошего человеку не сулит, указал эколог Валерий Бриних. "Запах мазута может распространяться на значительное расстояние, особенно если выброс в больших объемах. Распространение запаха и потенциально токсичных частиц зависит от нескольких факторов. К примеру факторов распространения запаха. К ним относятся погодные условия. Ветер играет в распространении ключевую роль. Сильный ветер может переносить запах на километры. Тип ветра (наземный или порывистый) также имеет значение", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Теплые температуры усиливают испарение летучих органических соединений (ЛОС), присутствующих в мазуте, делая запах более ощутимым. Высокая влажность может усиливать восприятие запаха. Открытые пространства способствуют более дальнему распространению запаха, в то время как леса или здания могут частично блокировать его. Мазут содержит различные летучие органические соединения, например, бензол, толуол, ксилол, которые являются токсичными. Эти вещества могут испаряться и переноситься воздухом. Люди, находящиеся даже на расстоянии километра, могут ощущать запах и подвергаться воздействию летучих компонентов, продолжил Бриних.

Ветер может разносит на большие расстояния токсичные вещества, содержащиеся в мазуте

Люди, проживающие в километре от загрязненного пляжа, могут ощущать запах, особенно при неблагоприятных погодных условиях – например, при ветре и его направлении. Летучие токсичные компоненты мазута могут воздействовать на здоровье, особенно у чувствительных людей. В группе риска: дети, пожилые, аллергики, люди с респираторными заболеваниями. Возможны симптомы: головная боль, тошнота, раздражение слизистых оболочек. Чтобы снизить воздействие, надо закрыть окна и двери, это помогает уменьшить проникновение запаха и частиц. Если запах вызывает дискомфорт или есть симптомы, стоит обратиться к врачу, пояснил эколог.

Людям, которые работают на очистке пляжей необходимо использовать маски, чтобы не было отравления, а также очки, чтобы на слизистую глаз не попадали вредные частицы, подчеркнул он.

Эколог так же пояснил, что, если в воду попадает большое количество мазута, то последствия для рыбы и других водных организмов серьезные. "<…> Вещества [содержащиеся в мазуте] могут растворяться в воде или образовывать пленку на поверхности, препятствуя кислородному обмену. Рыба может поглощать токсины через жабры, кожу и при поедании загрязненной пищи. Токсины могут вызывать повреждение жабр, печени и других органов. Рыба становится вялой, утрачивает способность нормально дышать и размножаться", – рассказал Валерий Бриних.

При высоких концентрациях мазута возможно массовое отмирание рыбы из-за недостатка кислорода и токсического отравления. Токсины, содержащиеся в мазуте, могут накапливаться в тканях рыбы, особенно в жирных частях, так как углеводороды хорошо растворяются в жирах. Если рыба не погибла и жила какое-то время в загрязненной мазутом воде, она накапливает токсичные вещества. Полициклические ароматические углеводороды, например, бензпирен. Они дают рыбе запах и могут быть канцерогенными. Даже при небольшом употреблении такой рыбы существует риск токсического отравления, особенно для чувствительных людей. Отравление может не проявиться сразу при разовом употреблении, но регулярное потребление рыбы, загрязненной мазутом, увеличивает риск для здоровья. Дети, беременные женщины и люди с ослабленным здоровьем особенно подвержены риску, сказал эколог.

"Поэтому рыбу из районов экологической катастрофы до очистки воды и проведения экспертиз добывать запрещено. Специалисты обязаны проверять рыбу на содержание токсинов, прежде чем допускать ее к употреблению. До полного восстановления экосистемы рыболовство в загрязненных водоемах должно быть запрещено", – отметил Валерий Бриних.

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