Работы по расчистке побережья в Краснодарском крае приостановлены из-за шторма

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В районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе из-за шторма часть мешков с загрязненным песком может оказаться повреждена, не исключено, что на берег выбросит еще больше мазута, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. К вечеру того же дня были собраны 12 тысяч тонн загрязненного грунта. Берег моря в Темрюкском районе уже очищен от нефтепродуктов, отчитались власти.

Известно уже об 11 дельфинах, найденных мертвыми в зоне загрязнения на побережье в Краснодарском крае. Работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы.

Сегодня вечером погода значительно ухудшилась: в районе ЧС в Анапе и Темрюкском районе начался сильный шторм, идет нагонная волна на прибрежную полосу, сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, курирующий работу оперативного штаба.

"Спецтехника работала до поздней ночи, пока позволяли условия. Сейчас волнение моря настолько сильное, что выводить людей к кромке воды опасно, техника вязнет, - заявил он. - К сожалению, это означает, что часть собранных мешков может получить повреждения. Море также почти наверняка выбросит на берег еще мазут".

По словам Нестеренко, количество техники, которую собрали для ликвидации последствий разлива мазута, максимально для темпов вывоза загрязненного грунта на полигоны, поэтому быстрее вывозить собранное на лицензированные, гидроизолированные и подготовленные для этого полигоны в крае невозможно.

"Дополнительные решения, как вывезти быстрее мешки с мазутом с пляжей мы прорабатываем с Росприроднадзором. Важно, чтобы принимаемые меры были одобрены экологическими службами. Рассчитываю, что решение будет найдено и запущено. Предложения мы подготовили", - приводятся в 23.23 мск 22 декабря слова вице-губернатора в телеграм-канале Оперштаба Кубани.

Приостановленные на ночь работы возобновятся утром, независимо от погоды, тогда же начнётся оценка ущерба из-за шторма, уверяют власти.

Мешки с мазутом уже уносит с пляжа в Чёрное море из-за сильного шторма в Анапе, пишет сегодня в 00.01 мск телеграм-канал Shot.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

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