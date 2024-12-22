Власти рапортовали об очистке Темрюкского района от мазута

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В Темрюкском районе Краснодарского края, по заявлению властей, волонтеры и спасатели собрали мазут, выброшенный с танкеров, затонувших в Керченском проливе.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря волонтеры пожаловались, что власти не обеспечили достаточного количества транспорта, чтобы вывозить мешки с собранным на пляжах Анапы мазутом. Они отметили, что мазут в мешках вновь просачивается в песок. 21 декабря в Анапе собрали 3,5 тысячи тонн нефтепродуктов, а за все время проведения работ – уже около 10 тысяч тонн, отчитались власти.

Территория Темрюкского района очищена от мазута, нефтепродукте собраны в мешки, которые будут вывезены сегодня или завтра, в зависимости от погодных условий, заявил вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко.

Ранее в Темрюкском районе были зафиксированы вторичные выбросы мазута с затонувших танкеров. Также вторичные выбросы нефтепродуктов произошли на центральном пляже Анапы.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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