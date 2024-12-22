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01:47, 22 декабря 2024

Власти Кубани назвали наиболее сложные участки по уборке нефтепродуктов в Анапе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На участке от реки Можепсин до Анапки и дальше в сторону пляжа Джемете много нефтепродуктов, которые вручную убирают сотрудники МЧС. Севернее по реке Можепсин зафиксированы большие слои жидкого мазута, где ведется механизированная уборка.

Как писал "Кавказский узел", 18 декабря стало известно, что 49 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Вечером 20 декабря в Витязево был зафиксирован новый выброс мазута на берег. К 21 декабря зона загрязнения увеличилась до 54 километров. 21 декабря полсотни добровольцев из Краснодара приехали в Анапу для помощи в очистке загрязненного мазутом побережья. Волонтерам, спасающим пострадавших от нефтепродуктов птиц, в Витязево выделено дополнительное помещение. Волонтеры и ветеринары спасли на побережье около Анапы 735 птиц, 676 из них направлены на реабилитацию в Ставропольский край. Оперштаб отчитался о 8,5 тысячи участников работ по очистке берега от мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушения в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К 20 декабря около 6000 спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило в тот день МЧС.

Вечером 21 декабря состоялось совещание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в районе Анапы. По данным вице-губернатора Краснодарского края Александра Нестеренко, в Анапе за день собрали 3,5 тысячи тонн нефтепродуктов, а за все время проведения работ - уже около 10 тысяч тонн. Планируется, что сегодня, 22 декабря к работам подключатся еще добровольцы, всего около полутора тысяч человек, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Также Нестеренко назвал наиболее сложные участка по уборке нефтепродуктов. По его словам, после детального анализа стало понятно, что это участок протяженностью полтора-два километра от реки Можепсин до Анапки и дальше в сторону Джемете. На данном участке работает МЧС, сотрудники ведомства вручную убирают нефтепродукты.

Севернее данного участка к реке Можепсин имеются, по словам вице-губернатора, большие слои жидкого мазута, которые трудно убирать, там идет механизированная уборка.

Также Нестеренко отметил, что на центральном пляже фиксируются вторичные выборы нефтепродуктов. "По консистенции это как желе, которое нужно выгребать - где большие объемы, выполняет тракторами, экскаваторами, фронтальными погрузчиками. А небольшие объемы люди собирают и расфасовывают по мешкам", - сообщил вице-губернатор.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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Автор: "Кавказский узел"

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