Ограничения введены в аэропорту Геленджика

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Прием и отправка рейсов в аэропорту Геленджика приостановлены в связи с небезопасностью полетов.

Как писал "Кавказский узел", работа аэропортов в городах юга России неоднократно останавливалась на фоне атак беспилотников. Так, 8 ноября были приостановлены рейсы в аэропорту Геленджика.

11 октября, по данным властей, фрагменты беспилотника упали на территории аэропорта Сочи. Произошел пожар в административном здании, раненых не было.

В аэропорту Геленджика сегодня введены дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает в своем телеграм-канале Росавиация. "Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в публикации.

Ведомство отметило, что согласно действующему NOTAM (извещению для летного состава), аэропорт Геленджика принимает регулярные рейсы с 08.30 до 20.00 мск.

Напомним, в марте 2022 года, после начала боевых действий на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Аэропорт Элисты также был закрыт, но возобновил работу в мае 2024 года. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".

9 июля 2025 года Минтранс объявил об открытии аэропорта Геленджика для внутренних рейсов, поскольку специалисты признали возможность безопасных полетов в Геленджик в светлое время суток. 18 июля 2025 года аэропорт принял первый рейс.

В сентябре того же года Минтранс анонсировал возобновление работы аэропорта Краснодара. Полеты, как и в Геленджике, решено выполнять только в дневное время. 17 сентября 2025 года первый после трех лет перерыва пассажирский авиарейс в Краснодар был выполнен из московского Шереметьево.