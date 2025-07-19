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06:58, 19 июля 2025

Возобновлены полеты в аэропорт Геленджика

Аэропорт Геленджика. Фото: пресс-служба аэропорта https://gelaero.ru/news/aeroport-gelendzhik-ofitsialno-vozobnovil-rabotu-s-10-iyulya/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Геленджика принял первый самолет с пассажирами после более чем трехлетнего перерыва. Рейс из Москвы выполнялся через Казахстан и Каспийское море.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля Минтранс объявил, что аэропорт Геленджика будет открыт в ближайшее время для внутренних рейсов. Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщило ведомство.

В марте 2022 года, после начала боевых действий российских войск на Украине, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара и Ростова-на-Дону. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году". 

Аэропорт Геленджика 18 июля обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс. Полет из московского аэропорта "Шереметьево" выполнила компания "Аэрофлот", сообщает "Интерфакс".

В салоне были заняты 175 из 183 кресел, отметило РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта, на 19 и 20 июля также запланированы прилет и вылет московского рейса компании "Аэрофлот".

Маршрут немного длиннее стал

Полет Airbus A321 длился около четырех часов: самолет летел через Казахстан, Каспийское море, горы Кавказского хребта и мимо Сочи, пишет 93.ru. "Маршрут немного длиннее стал, но зато для пассажиров интереснее - космическое море, Кавказский хребет, ну и далее - город Сочи и Геленджик", - процитировало издание командира экипажа.

Прилетевшие пассажиры пожаловались, что не организовано автобусное сообщение, а такси из аэропорта стоит 300-500 рублей. При этом самим полетом люди остались довольны, отмечается в публикации.

"Билет вышел в 15 000 рублей. Приехал на отдых на один день, сейчас буду забирать семью. Полет прошел прекрасно", - рассказал изданию пассажир Олег.

Купила билет за 15 000 рублей

"Полет прошел хорошо, посадка была мягкой. Лететь не устала, я еще дальше полечу, в Севастополь, я там сейчас живу. Купила билет за 15 000 рублей. Мне раньше приходилось из Симферополя ехать в Сочи, оттуда лететь", - приводятся в публикации слова пассажирки Светланы.

Напомним, 13 июля стало известно, что авиакомпания "Уральские авиалинии" начала продажу билетов на рейсы в Геленджик из московского аэропорта Домодедово. Первый вылет запланирован на 24 июля, стоимость билета варьируется от 19259 рублей до 45254 рублей.

Ранее, 11 июля, авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 7 августа возобновляет рейсы в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы. Рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю.

Аэропорты в городах юга России, которые работают в условиях военной операции на Украине, периодически закрываются из-за угрозы атак беспилотников. Так, 29 июня аэропорты Волгограда и Элисты перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения были сняты в тот же день.

6 июля пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с многочасовым ожиданием вылета из-за введения плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

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Автор: "Кавказский узел"

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