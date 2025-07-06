Пассажиры в Сочи столкнулись с многочасовым ожиданием

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В аэропорту Сочи из-за закрытия ряда аэропортов задерживается вылет 23 самолетов. Пассажиры некоторых рейсов, которые должны были отправиться сегодня, вынуждены ждать вылета более 12 часов.

Как писал "Кавказский узел", 26 февраля аэропорт Сочи был временно закрыт для приема и вылета авиарейсов для обеспечения безопасности полетов, работа возобновилась через шесть часов.

После начала спецоперации, со 2 марта 2022 года, временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке.

Причиной изменений в расписании аэропорта Сочи стали ограничения, ранее вводимые в ряде российских аэропортов. В частности, 5–6 июля их вводили в воздушных гаванях Нижнего Новгорода, Калуги, Поволжья, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.

Как следует из онлайн-табло аэропорта, некоторые рейсы задерживаются на 3-4 часа, некоторые более чем на 12 часов. Всего задержки коснулись 23 рейсов.Так, задерживаются как вылет рейсов, так и прилет. В частности, отправка рейса в Санкт-Петербург, который должен был вылететь в 13.40, ожидается в 3.15 ночи.

Объявлена посадка на рейс в Омск, по графику который должен был отправиться в 7.25 мск, взлет намечен на 23.10 мск. Еще один рейс в Санкт-Петербург должен был отправиться в 16.20, его вылет намечен на 9.15 мск 7 июля.

Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Все службы усилены персоналом, для оперативного обслуживания в период пиковых нагрузок, из-за вынужденных корректировок расписания. В залах работают менеджеры, которые оказывают помощь в случае возникновения вопросов, сообщила сегодня администрация аэропорта в своем Telegram-канале.

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