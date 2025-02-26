Аэропорт Сочи возобновил работу

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Международный аэропорт в Сочи возобновил прием и отправку рейсов после шести часов приостановки работы.

Как писал "Кавказский узел", аэропорт Сочи сегодня ночью был временно закрыт для приема и вылета авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

Запрет на полеты в сочинском аэропорту действовал более шести часов — с 1:47 до 8:00 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Аэропорт возобновил прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

"В период действия ограничений на запасном аэродроме в Минеральных Водах приземлились три самолета, выполнявших рейсы в Сочи", - цитирует пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко "Коммерсант".

Напомним, сегодня утром военные отчитались об отражении массового налета дронов на Кубань со стороны Украины. По данным губернатора, в результате атаки повреждены три частных дома.

После начала спецоперации, со 2 марта 2022 года, временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке.

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