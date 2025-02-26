Приостановлена работа аэропорта Сочи

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Аэропорт Сочи временно закрыт для приема и вылета авиарейсов для обеспечения безопасности полетов.

В аэропорту Сочи введены временные ограничения, сообщил сегодня около 02.00 мск представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Запрет на прием и отправку авиарейсов действует с 01.47 мск. Введены ограничения "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Также Кореняко отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта "принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов".

Напомним, что со 2 марта 2022 года временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону и Элисты. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке.

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