Над Кубанью сбиты еще два беспилотника

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Над Краснодарским краем уничтожены еще два дрона, запущенные со стороны Украины, сообщило Минобороны.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром военные отчитались об отражении массового налета на Кубань. По данным военного ведомства, было сбито 83 беспилотника, запущенных со стороны Украины. При этом, по данным губернатора, в результате атаки дронов повреждены три частных дома,

Силы противовоздушной обороны утром уничтожили еще два беспилотника над Краснодарским краем. "26 февраля около 07:20 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.

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