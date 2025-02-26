Военные обезвредили 83 беспилотника на Кубани

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В Краснодарском крае сбиты и перехвачены 83 беспилотника, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, минувшей ночью в результате атаки дронов повреждены три частных дома, сообщил губернатор, не уточнив число беспилотников.

Минувшей ночью были перехвачены и уничтожены 83 беспилотника над территорией Краснодарского края, еще восемь - над акваторией Азовского моря и пять - над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

Всего было обезврежено 128 дронов, в том числе в Крыму и в Брянской и Курской областях, говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

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