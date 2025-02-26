Три дома повреждены на Кубани в результате атаки дронов

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В результате атаки беспилотников повреждены частные дома в Темрюкском районе и Туапсе.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Так, 16 февраля при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани были повреждены два частных дома и пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок был госпитализирован в Краснодар.

Минувшей ночью Краснодарский край подвергся атаке беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вениамин Кондратьев.

"В результате в нескольких муниципалитетах повреждены 3 дома. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

В частности, в станице Старотитаровской Темрюкского района выбило стекла в частном доме, а в поселке Стрелка повреждена крыша домовладения.

"В Туапсе поврежден частный дом. Начался пожар, который уже оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждена хозпостройка. Поручил главам каждого из муниципалитетов оказать помощь жителям в восстановлении имущества", - сообщил чиновник.

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