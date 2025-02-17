Раненная при атаке дронов девочка перевезена в Краснодар

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Четырехлетняя девочка, пострадавшая в Славянске-на-Кубани при атаке беспилотников, госпитализирована в краевую больницу.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани были повреждены два частных дома и пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок был доставлен в районную больницу

Пострадавшую четырехлетнюю девочку перевезли "для дальнейшего лечения из центральной районной в одну из краевых больниц Краснодара", сообщил сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"Врачи окажут ей всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Подробности о состоянии ребенка и причинах госпитализации в Краснодар в публикации не приведены.

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