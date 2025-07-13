"Уральские авиалинии" начали продажу билетов на рейсы в Геленджик

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Авиаперевозчик "Уральские авиалинии" объявил о возобновлении рейсов в аэропорт Геленджика, который был закрыт после начала военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля Минтранс объявил, что аэропорт Геленджика, будет открыт в ближайшее время для внутренних рейсов. Возможность безопасных полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения, сообщило ведомство.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала продажу билетов на рейсы в Геленджик, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на пресс-службу перевозчика. Первый вылет в Геленджик запланирован на 24 июля. Рейсы будут выполняться из московского аэропорта Домодедово, пишет издание.

Ранее, 11 июля, авиакомпания S7 Airlines заявила, что с 7 августа возобновляет рейсы в Геленджик из Новосибирска, а с 8 августа — из Москвы. Рейсы из новосибирского аэропорта Толмачево будут выполняться дважды в неделю, а из Домодедово — четыре раза в неделю, сообщило в тот же день издание.

Согласно данным на сайте авиакомпании «Уральские авиалинии», ближайший рейс U6-115 из Москвы в Геленджик запланирован на 13.20 мск 24 июля. Стоимость билета в зависимости от класса варьируется от 19259 рублей до 45254 рублей.

Напомним, аэропорты юга России, которые работают в условиях военной операции на Украине, периодически закрываются из-за угрозы атак беспилотников. Так, 29 июня аэропорты Волгограда и Элисты перестали принимать и отправлять рейсы. Ограничения были сняты в тот же день.

6 июля пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с многочасовым ожиданием вылета из-за введения плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

После начала российской военной операции на Украине, с 2 марта 2022 года, приостановили работу аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону. Информацию о работе аэропортов в ЮФО и СКФО весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке "Работа аэропортов юга России и Северного Кавказа в 2024 году".