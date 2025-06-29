Ограничения на работу аэропортов Волгограда и Элисты сняты

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Росавиация возобновила функционирование в штатном режиме аэропортов в Элисте и Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после полуночи пять российских аэропортов, включая две воздушные гавани на юге страны, временно перестали принимать и отправлять рейсы.

"В аэропортах Волгоград, Пенза, Саранск, Саратов (Гагарин) и Элиста сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал в 4.42 мск в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В ведомстве уточнили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 июня в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников.