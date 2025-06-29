Приостановлена работа аэропортов Волгограда и Элисты
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Ограничения на прием и выпуск самолетов введены сегодня в аэропортах Волгограда и Элисты.
Работа аэропортов Волгограда и Элисты приостановлена "для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов". "Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы", - говорится в сообщении, опубликованном около 01.00 мск сегодня в телеграм-канале представителя Росавиации Артема Кореняко.
Помимо Волгограда и Элисты ограничения введены в аэропортах Пензы, Саранска и Саратова.
Ранее "Кавказский узел" писал, что в ночь с 26 на 27 июня в Волгоградской области были сбиты 13 беспилотников.
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