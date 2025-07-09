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17:22, 9 июля 2025

Аэропорт Геленджика возобновит работу

Аэропорт Геленджика. Фото: https://gelaero.ru/passengers/departing/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аэропорт Геленджика, закрытый после начала военной операции на Украине, в ближайшее время начнет выполнять внутренние рейсы.

Как писал "Кавказский узел", аэропорты юга России, которые работают в условиях СВО, периодически закрываются из-за атак БПЛА. 6 июля пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с многочасовым ожиданием  вылета из-за введения плана "Ковер" в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.

После начала спецоперации, с 2 марта 2022 года, временно не работают аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, аэропорт Элисты, который также прекращал работу,  возобновил ее. Информацию о работе аэропортов в Южном федеральном округе и на Северном Кавказе весной-летом 2024 года "Кавказский узел" собрал в специальной справке

Аэропорт Геленджика, который с 2022 года не принимал воздушные суда по соображениям безопасности, будет открыт в ближайшее время для выполнения внутренних рейсов. Билеты появятся в продаже после выпуска извещения, сообщил сегодня Минтранс России.

Возможность безопасного выполнения полетов в аэропорт Геленджика подтверждена специалистами Росавиации  и Госкорпорации по организации воздушного движения, говорится в сообщении.

Ранее сегодня появилась информация со ссылкой на источник, близкий к Минтрансу, что полеты начнутся 18 июля и будут выполняться только в светлое время суток. Первой авиакомпанией, которая вернется в гавань, станет "Аэрофлот", сообщили "Известия". Официально эти данные не подтверждены.

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Автор: "Кавказский узел"

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