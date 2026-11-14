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00:57, 14 ноября 2026

Сергей Симоненко осужден за организацию двух покушений на убийство

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Ростове-на-Дону признал бывшего замначальника управления МЧС Кубани Сергея Симоненко виновным в организации двух покушений на убийство и приговорил к 14,5 года колонии. Второй фигурант дела, бывший сотрудник МЧС Мелько Джемо приговорен к 11,5 года колонии.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая суд в Ростове-на-Дону принял к рассмотрению дело бывшего замначальника управления МЧС по Кубани Сергея Симоненко и его подчиненного, обвиняемых в покушениях на убийства. 11 августа стало известно, что дело Симоненко будет рассмотрено с участием присяжных.

Пролетарский районный суд Ростовской области приговорил бывшего замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко к 15 годам и шести месяцам лишения свободы, пишет 13 ноября "Коммерсант".

Коллегия присяжных посчитала доказанной причастность Симоненко к организации двух покушений на убийство. 

Второй фигурант дела, бывший руководитель Северского районного управления МЧС Джемо также признан виновным и приговорен к 11 годам и шести месяцам колонии. Оба фигуранта не признали вину.

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Автор: "Кавказский узел"

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