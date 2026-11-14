×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
08:09, 14 ноября 2026

Пожар в гостинице произошел после атаки БПЛА на Ростовскую область

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате атаки беспилотника произошел пожар в гостинице в хуторе Северный сад, рядом с которым расположена нефтебаза.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 13 ноября при атаке беспилотников в Ростове-на-Дону были повреждены пять многоквартирных домов и производственное помещение, один человек получил ранения. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. По данным губернатора, в регионе были обезврежены более 120 беспилотников.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших нет", - написал он.

Чиновник напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников.

Рядом с хутором расположена нефтебаза

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", хутор Северный сад граничит с восточной окраиной города Миллерово.

Рядом с хутором с восточной стороны расположена промзона. Строения на этой территории не обозначены на карте, однако у здания на одной из промплощадок указан адрес "улица Мажурина, 40".

По этому адресу, согласно данным сервиса Rusprofile , расположено ООО «Миллеровская Нефтебаза». Компания зарегистрирована 15 декабря 2016 года и "специализируется на складировании и хранении — в первую очередь это деятельность нефтебазы", говорится в информации сервиса.

Напомним, в Таганроге, согласно подсчетам "Кавказского узла", с ноября 2025 года погибли в результате воздушных атак по меньшей мере семь человек. В сообщениях властей об этих атаках упоминались адреса, расположенные в том числе неподалеку от авиазавода "ТАНТК имени Бериева".

19 апреля при атаке БПЛА пострадали три человека, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказским Узлом» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Перевозка больного на каталке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Один человек ранен при атаке дронов на Ростовскую область

В Ростове-на-Дону госпитализирован мужчина, получивший ранения при атаке беспилотников сегодня ночью.

БПЛА над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Жильцы ростовской пятиэтажки эвакуированы после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону в результате ночной атаки беспилотников повреждены пятиэтажный дом, легковые автомобили и производственное помещение. Жильцы пятиэтажки эвакуированы.

Задержание мужчины. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Таганрожец задержан по делу об участии в террористической организации

Следователи в Ростовской области просят суд арестовать 40-летнего жителя Таганрога, заподозренного в причастности к запрещенной в России организации.

БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Атака дронов зафиксирована в двух районах Ростовской области 

Информация о пострадавших и разрушениях на земле в результате налета дронов не поступала, отчитались власти.

Заключенный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Крымский активист приговорен к новому сроку за разговоры в колонии на Кубани

Проукраинский активист из Крыма Олег Приходько приговорен в Ростове-на-Дону к очередному длительному сроку по обвинению в содействии терроризму и подстрекательству к госизмене.

Пни после вырубки. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Застройщики вырубленной рощи в Ростове-на-Дону проиграли тяжбу в кассации

Четвертый кассационный суд отклонил жалобы на решение о сносе самовольной постройки на месте вырубленной рощи в Ростове-на-Дону. Позиция городской администрации, которая настаивала на законности действий с участком, возмутила активистов. 

Темы дня
Сергей Симоненко. Фото: ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю Сергей Симоненко осужден за организацию двух покушений на убийство

Демонстранты у здания парламента Грузии. Фото: Giorgi Mumladze / Facebook* Протестующие в Тбилиси призвали защитить демократию и свободу прессы

Свалка на горе Щелба в Новороссийске. Фото: Иолина Грибкова / Юга.Ру Росприроднадзор приостановил лицензию мусорного полигона в Новороссийске

Ахмед Дудаев. Фото: Грозный-Информ https://www.grozny-inform.ru/ Дудаев вслед за Кадыровым продолжил критику живущих в Европе чеченцев

Персоналии
Махмуд-Али Калиматов. Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
10:50, 13 ноября 2026
Калиматов Махмуд-Али Макшарипович
Арсен Геворгян. Фото https://vlasti.io/amp/news/235743-v_armenii_ckonchalsja_arsen_gevorgjan_kandidat_ot_partii_siljnaja_armenija_kotoryj_nahodilsja_pod_strahej. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ.
12:51, 12 ноября 2026
Геворгян Арсен
Хафиз Бабалы. Фото: пресс-служба Института свободы и безопасности репортеров https://www.irfs.org/news-feed/real-movement-member-questioned-by-police-over-a-planned-roundtable-event-january-22
11:05, 11 ноября 2026
Бабалы Хафиз Эркёюн оглы
События
07:11, 14 ноября 2026
Три бойца из Хасавюрта названы убитыми в военной операции
23:23, 13 ноября 2026
Боец из Северной Осетии убит в зоне СВО
20:58, 13 ноября 2026
Двое участников свадебного кортежа осуждены за стрельбу на АЗС в Ингушетии
13:59, 13 ноября 2026
Боец из Дагестана убит в военной операции
11:55, 13 ноября 2026
Четыре человека погибли при атаке дронов на Волгоград
07:58, 13 ноября 2026
Продлен арест Алексея Логвиненко
Все события дня
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
Кровная месть — как обычное убийство? Что предложила профессор из Дагестана
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
В хиджабе нельзя? Школьники Баку протестуют и учатся на улице
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Увольнение работниц в Сочи: миллионы просмотров и возмущение в соцсетях
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Перед чеченцами вновь извинились — второй случай за две недели.
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Неизвестные в масках увезли Ольгу Щёкину после выхода из спецприемника
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Перед выборами Кадыров усиливает контроль: бороды, одежда и “провокаторы”
Показать больше