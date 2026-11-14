Пожар в гостинице произошел после атаки БПЛА на Ростовскую область

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В результате атаки беспилотника произошел пожар в гостинице в хуторе Северный сад, рядом с которым расположена нефтебаза.

Как писал "Кавказский узел", Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, в ночь на 13 ноября при атаке беспилотников в Ростове-на-Дону были повреждены пять многоквартирных домов и производственное помещение, один человек получил ранения. В Азовском районе повреждения получили пять частных домов. По данным губернатора, в регионе были обезврежены более 120 беспилотников.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Минувшей ночью беспилотники были уничтожены в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

"В результате падения БПЛА в хуторе Северный сад повреждено здание гостиницы. Возникло возгорание, которое уже ликвидировано. Пострадавших нет", - написал он.

Чиновник напомнил, что в регионе продолжает действовать запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников.

Рядом с хутором расположена нефтебаза

Согласно данным сервиса "Яндекс Карты", хутор Северный сад граничит с восточной окраиной города Миллерово.

Рядом с хутором с восточной стороны расположена промзона. Строения на этой территории не обозначены на карте, однако у здания на одной из промплощадок указан адрес "улица Мажурина, 40".

По этому адресу, согласно данным сервиса Rusprofile 1 , расположено ООО «Миллеровская Нефтебаза». Компания зарегистрирована 15 декабря 2016 года и "специализируется на складировании и хранении — в первую очередь это деятельность нефтебазы", говорится в информации сервиса.

Напомним, в Таганроге, согласно подсчетам "Кавказского узла", с ноября 2025 года погибли в результате воздушных атак по меньшей мере семь человек. В сообщениях властей об этих атаках упоминались адреса, расположенные в том числе неподалеку от авиазавода "ТАНТК имени Бериева".

19 апреля при атаке БПЛА пострадали три человека, были оцеплены территории авиазавода и Приморского парка. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.