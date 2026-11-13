Один человек ранен при атаке дронов на Ростовскую область

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону госпитализирован мужчина, получивший ранения при атаке беспилотников сегодня ночью.

Как информировал "Кавказский узел", в ночь на 13 ноября в Ростове-на-Дону при атаке беспилотников были повреждены пятиэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и производственное помещение, возникли пожары. Жильцов одной из пятиэтажек эвакуировали. В Азовском районе повреждения получили четыре частных дома, а в Аксайском районе загорелось складское помещение.

Один человек получил ранения при ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

"По уточненной информации в результате ночной воздушной атаки в Ростове-на-Дону ранен мужчина. Он был госпитализирован. Врачи оказывают всю необходимую помощь", – написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

Всего в Ростове-на-Дону повреждены пять многоквартирных домов. Для жильцов дома в Октябрьском районе организован пункт временного размещения. Возникший в городе пожар потушен. В Советском районе Ростова-на-Дону ликвидировано возгорание производственного помещения. В Азовском районе число поврежденных частных домов увеличилось до пяти, добавил он.

Силы противовоздушной обороны обезвредили более 120 беспилотников. Атаке подверглись Ростов-на-Дону, Матвеево-Курганский, Боковский, Каменский, Тарасовский, Миллеровский, Тацинский, Усть-Донецкий, Азовский, Шолоховский и Чертковский районы, указал губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что Ростовская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 10 октября не менее шести человек получили ранения при ночной атаке на Ростов-на-Дону, двое из них были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

5 октября в Красносулинском районе водитель бензовоза получил множественные ожоги при атаке беспилотника и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

26 сентября в результате падения беспилотников на жилые дома были ранены пять человек: один в Таганроге и четверо в Азове, в том числе ребенок.