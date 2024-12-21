Зона загрязнения мазутом берега на Кубани выросла на пять километров

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До 54 километров увеличилась зона загрязнения на морском берегу в Краснодарском крае. Власти отчитались о доставке в Анапу большой партии средств защиты для ликвидаторов последствий разлива мазута.

Как писал "Кавказский узел", к 20 декабря около 6000 спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило в тот день МЧС. Вечером 20 декабря в Витязево был зафиксирован новый выброс мазута на берег.

15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. 18 декабря стало известно, что 49 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Зона загрязнения мазутом на кубанском побережье Черного моря выросла до 54 километров, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС. "Всего необходимо освободить от загрязнений 54 километра. Из них в Анапе - 44 километра; в Темрюкском районе - 10 километров", - говорится в сообщении.

На месте работают более 6000 человек и более 300 единиц техники, отмечается в публикации. "Волонтеры спасли 256 птиц", - добавило МЧС.

Примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К этому дню два краснокнижных дельфина были найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута.

В Анапу доставлена большая партия средств индивидуальной защиты, отчитался сегодня в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"На основных точках уборки их раздают всем, кто приступает к работам на пляжах. Все необходимое для расчистки - тысячи комбинезонов, перчаток и масок, десятки тысяч мешков, инструменты – поступают от предприятий Краснодарского края и муниципалитетов региона", - указано в сообщении.

Напомним, для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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