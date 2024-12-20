Повторный выброс мазута зафиксирован в Витязево

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Примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили активисты. Власти проинформировали, что в районе Витязево зафиксирован повторный выброс мазута.

Как писал "Кавказский узел", к 20 декабря число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило МЧС. Сегодня обнаружен второй погибший дельфин-азовка, внесенный в Красную книгу. В природном парке "Анапская пересыпь" толщина слоя мазута, выброшенного на берег после крушения двух танкеров, местами превышает 10 сантиметров, загрязнено 45 гектаров территории. Всего выбросы нефтепродуктов зафиксированы на протяжении 44 километров береговой линии близ Анапы

К 19 декабря более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. К работам были привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Активисты самоорганизовались, чтобы помочь птицам с учетом предыдущего опыта подобных катастроф, рассказал эколог Евгений Витишко. "У нас мало времени, впереди могут быть глобальные штормы, сейчас птицам нужно помочь максимально быстро и эффективно. На отмывке птиц занято порядка сотни человек, какая-то часть волонтеров патрулирует берег, птиц мы принимаем отовсюду. Отмытых птиц отправляем в Краснодар и Ставрополь", - привело его слова издание "Ресайкл".

Ставропольский Центр реабилитации диких животных принял на содержание более двух сотен птиц, попавших в мазут после разлива нефтепродуктов в Черном море, сообщила пресс-служба городской администрации.

"Сегодня в центре находятся 246 пернатых из пострадавших территорий. Прибывшие птицы почти полностью отмыты и чувствуют себя хорошо. Сотрудники волонтерской организации развернули оперативный пункт помощи в прибрежной зоне в помещениях автомойки. Сейчас ставропольские добровольцы готовят дополнительные места для новых постояльцев. Для "птичьей гостиницы" приспособили теплицы, стены которой обшивают гипсокартоном", - приводит сообщение пресс-службы "Интерфакс".

Краснодарский «Сафари-парк» также готов принять птиц из Анапы и Темрюкского района, сообщил руководитель зоопарка Марио Абурмалеих.

Птиц, которых спасли и отмыли от нефтепродуктов волонтеры на побережье, разместят в специальной карантинной зоне. Для приема животных в «Сафари-парке» подготовили 15 обогреваемых вольеров с песчаными и бассейновыми зонами, говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.

Оперштаб Краснодарского края также сообщил, что одна из наиболее сложных ситуаций - на пляже "Динамо" в Витязево".

"Пляж, почти весь, был покрыт достаточно толстым слоем мазута. В течение дня 20 декабря на всем протяжении организовали работы по очистке от нефтепродуктов. К вечеру море выбросило на пляж еще партию мазута. Работы по очистке здесь продолжат с рассветом 21 декабря", - указано в другом сообщении.

Существует три варианта развития ситуации, считает эколог Георгий Каваносян, который приехал в Анапу из Подмосковья.

При благоприятном варианте мазут уйдёт в основное течение Чёрного моря, которое закручивает против часовой стрелки, на глубину. При втором варианте, если погодные условия сохранятся, мазут будет выбрасывать волнами приблизительно в одном районе. В случае негативного прогноза , когда погодные условия будут меняться непредсказуемо, "мазут будет выбрасывать где угодно - на Тамани, дальше по побережью - Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи". "Вплоть до соседних стран. Всё будет зависеть от погоды и от того, сколько в итоге утекло мазута с танкеров", - написал он в своем Telegram-канале.

В Витязево организован волонтерский штаб, за 19 декабря прибыло 1,3 тысячи волонтеров, сегодня больше, сообщила мэрия Анапы. Утром в 8.30 желающих помочь в очистке привозят автобусы из Анапы. Чтобы принять участие в очистке берега, нужно заполнить мини-анкету и получить спецодежду, респираторы, перчатки, мусорные мешки и непромокаемую обувь, после чего волонтеров на автобусах развозят по побережью, говорится в Telegram-канале мэрии.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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