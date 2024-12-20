Более 45 гектаров парка "Анапская пересыпь" загрязнены нефтепродуктами

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В природном парке "Анапская пересыпь" толщина слоя мазута, выброшенного на берег после крушения двух танкеров, местами превышает 10 сантиметров. Всего выбросы нефтепродуктов зафиксированы на протяжении 44 километров береговой линии близ Анапы.

Как писал "Кавказский узел", к 20 декабря число волонтеров и спасателей, участвующих в Краснодарском крае в устранении последствий разлива мазута, выросло до 6000. На побережье собрано 3,3 тысячи тонн загрязненного песка, сообщило МЧС. Сегодня обнаружен второй погибший дельфин-азовка, внесенный в Красную книгу.

К 19 декабря более 5,5 тысячи спасателей и волонтеров принимали участие в очистке кубанского побережья Черного моря от мазута. К работам были привлечены 300 военных и более 1,5 тысячи сотрудников санаториев. Опрошенные "Кавказским узлом" экологи призвали усилить работу по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

На территории природного парка "Анапская пересыпь" загрязнены более 45 гектаров, нефтепродукты находятся как в виде рассеянных пятен, так и образуют сплошные участки загрязнения, сообщило сегодня Минприроды Краснодарского края.



"На наиболее пострадавших участках, где толщина слоя нефтепродуктов превышает 10 сантиметров, используется тяжелая техника, включая большегрузные погрузчики. Водители получили специальные инструкции по соблюдению осторожного движения через ценные природные комплексы, такие как песчаные дюны с редкими видами растений", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. На территории парка удалось спасти более 30 птиц.

Заместитель главы Анапы Татьяна Завизион сообщила, что территория, на которой зафиксированы выбросы мазута, – протяженная: 44 км от станицы Благовещенской до Центрального пляжа Анапы. В устье реки Можепсин основную массу нефтепродуктов собрали, сейчас идет вывоз собранных мешков со смесью мазута и песка, говорится в Telegram-канале оперштаба Анапы.

По ее словам, есть проблема в районе стадиона "Динамо" в Анапе - там собрали загрязненный грунт в пакеты и мешки, которые не выдержали, и нефтепродукты начали вытекать. На место направлены дополнительные силы и техника, отчиталась Завизион.

Для эффективной очистки пляжей Анапы от нефтепродуктов не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков, пожаловались 19 декабря волонтеры.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" потерпели крушения из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. 18 декабря стало известно, что около 50 километров пляжей от Анапы до Темрюка загрязнены мазутом. Волонтеры организовали спасение испачканных нефтепродуктами птиц.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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