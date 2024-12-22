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23:16, 22 декабря 2024

В Краснодарском крае после разлива нефтепродуктов найдены мертвыми 11 дельфинов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Известно уже об 11 дельфинах, найденных мертвыми в зоне загрязнения на побережье в Краснодарском крае. Работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы. 

Как писал "Кавказский узел", примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К этому дню два краснокнижных дельфина были найдены в Анапе погибшими в результате разлива мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов. К 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. К вечеру того же дня были собраны 12 тысяч тонн загрязненного грунта. Берег моря в Темрюкском районе уже очищен от нефтепродуктов, отчитались власти.
Уже 11 дельфинов найдены мертвыми после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров, сообщает сегодня РИА "Новости" со ссылкой на директора научно-экологического центра "Дельфа" Татьяну Белей.

"Шесть на берегу. Два в воде - это в Новороссийске и на пляже в станице Благовещенской. Все азовки", - сказала Белей.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, на сегодняшний день работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы. 890 из них уже передали в реабилитационные центры. Краснодарский "Сафари-парк" принял 150 птиц, сообщается в 21.51 мск в телеграм-канале оперштаба.

Согласно информации губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, уже убрано более 17 тысяч тонн загрязненного грунта в Анапе и Темрюкском районе.

"Очищено около 39 километров береговой территории, - сообщил глава региона в 20.14 мск в своем телеграм-канале. - 14,5 тысячи тонн грунта уже вывезли для утилизации на специализированные предприятия".

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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Автор: "Кавказский узел"

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