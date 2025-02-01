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15:04, 1 февраля 2025

Новые выбросы мазута найдены на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Повторные выбросы мазута из Черного моря обнаружены сегодня в Анапе и Темрюкском районе.

Как писал "Кавказский узел", к 27 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 175 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Выбросы нефтепродуктов обнаружены на участке побережья от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС.

С побережья вывезено почти 177 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, в том числе за сутки - более 270 тонн, отмечается в сообщении. "На временную площадку – свыше 136 тыс. тонн, за сутки - более 277 тонн. На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки загрязненный песок очищается. С ее помощью очищено свыше 13 тыс. тонн песка", - сообщило ведомство.

21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка. В тот же день с ее помощью было просеяно 1,5 тысячи тонн песка. Вибрационные установки по очистке песка от мазута также начали работать на пляжах "Малахит" и в станице Благовещенской.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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