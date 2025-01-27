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14:57, 27 января 2025

Более 175 тысяч тонн песка с мазутом вывезено с пляжей Кубани

Пляж в Анапе. Фото Полины Безверхой, Юга.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За время ликвидации последствий разлива мазута более 175 тысяч тонн загрязненного песка вывезено с пляжей Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. Ранее, 13 января, на пляжах Анапы и Темрюкского района было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

К 27 января с берега в Анапе и Темрюкском районе вывезено более 175 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, в том числе за сутки - 369 тонн, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МЧС.

На временную площадку вывезено более 134 тысяч тонн грунта, на полигоны для сбора и утилизации – более 40 тысяч тонн, говорится в публикации.

"На площадке временного хранения с помощью вибрационной установки очищено свыше 10 500 тонн песка", - сообщило ведомство.

21 января на площадке временного хранения в хуторе Воскресенском начала работу вибрационная установка "грохот", предназначенная предназначенной для просеивания и очистки загрязненного мазутом песка. В тот же день с ее помощью было просеяно 1,5 тысячи тонн песка.

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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