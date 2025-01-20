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15:22, 20 января 2025

Увеличено число участников сбора мазута в Анапе на фоне новых выбросов

Уборка пляжей в Анапе. Фото: https://www.anapa-official.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число участников очистки пляжей в Анапе увеличено в связи с повторными выбросами мазута на берег. За время ликвидации последствий разлива нефтепродукта на Кубани собрано 169 тысяч тонн загрязненного песка.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 167 тысяч тонн загрязненного мазутом песка. 13 января власти отчитались о начале просеивания загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. 19 января на 24 участках пляжей Анапы были обнаружены повторные выбросы мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Сегодня из-за повторных выбросов мазута увеличена группировка участников ликвидации ЧС в Анапе, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани. "Это нужно, чтобы быстрее очистить пляжи", - поясняется в публикации.

В частности, группа из 50 человек приехала сегодня в Анапу из Новокубанского района. "Они уже приступили к уборке закрепленной за ними территории у проезда Московского", - сообщил оперштаб.

Новые фрагменты мазута были найдены сегодня на 24 участках берега в Анапе, сообщили власти края. "Команды из 41 муниципалитета края 20 января обследовали закрепленные за ними территории. В основном обнаружили незначительные повторные выбросы нефтепродуктов. Их убирают в первую очередь", - отмечается в сообщении.

По словам главы пресс-службы краевого управления МЧС Александра Субочева, за сутки обследовано 55 квадратных километров акватории Черного моря, найденные на поверхности воды пятна мазута обработали сорбентом. "За время ликвидации ЧС с пляжей Анапы и Темрюкского района собрано и вывезено 169 тысяч тонн загрязненного мазутом песка", - приводятся в публикации оперштаба данные Субочева.

Напомним, 10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239", выброшенной на мель у поселка Тамань Темрюкского района. 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Ликвидация последствий разлива мазута неэффективна, большинство проблем решается руками волонтеров, указали бывшие моряки и экологи. Волонтеры заявили о разочаровании после месяца бесплодных усилий.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

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