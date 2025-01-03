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23:46, 3 января 2025

Экологи оценили перспективы ликвидации экокатастрофы на Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На побережье Краснодарского края до настоящего времени выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, такие выбросы будут продолжаться как минимум до конца года. 

Как писал "Кавказский узел", оперативный штаб Кубани отчитался о спасении в Анапе и Темрюкском районе более 2,5 тысячи птиц. Тысячи волонтеров участвуют в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц пострадавших из-за разлива мазута птиц, которых находят на побережье от Севастополя до Сочи. Чиновники не взяли на себя ответственность за судьбу птиц, в том числе краснокнижных, а работа волонтерского штаба в Витязево почти парализована, указал эколог.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Новых радиолокационных снимков, позволяющих оценить и спрогнозировать ситуацию с новыми выбросами мазута на побережье Краснодарского края, пока нет, но фактически волонтеры фиксируют новые выбросы, сообщил “Кавказскому узлу” эколог Георгий Каваносян

«Самые свежие данные - это прошлогодние радиолокационные снимки от 31 декабря, которые прокомментировал кандидат физико-математических наук Иванов (ИО РАН). По множеству сообщений о новых выбросах в районе Анапы мы делаем выводы, что суда действительно продолжают истекать», - сказал он.

По словам активиста, до лета необходимо продумать методику очистки дна и успеть собрать сгустки мазута и конгломераты, армированные водорослями. "Иначе летом поедем работать лопатами и отмывать птиц снова. У нас 1000 птиц сейчас, которых девать некуда", - пояснил Каваносян.

Эколог Владимир Сливяк затруднился сказать, продолжается ли утечка. «Власти России говорят, что утечка прекратилась, но им сложно доверять», - считает он.

Специалист отметил, что на загрязненном побережье все еще находится меньшая часть мазута. "Большая часть опустилась на дно и с каждым новым штормом берега будут снова покрыты мазутом. В течение 2025 года это случится еще много раз", - полагает Сливяк.

При этом сложно определить, сколько тонн нефтепродуктов уже выбросило на берег. "По неофициальным данным, собрано и вывезено около 80 тонн загрязненного грунта. Но надо понимать, что это не мазут, а его смесь с песком, в которой песка может быть процентов 80, то есть в непосредственно мазута там может быть только 15-16 тонн. А всего вылилось в море несколько тысяч тонн нефтепродуктов", - пояснил Сливяк.

По его мнению, волонтеры сейчас делают максимум возможного. "Главное последствие этой катастрофы для окружающей среды - огромный вред морской и береговой экосистемам. Несколько тысяч птиц мертвы и их количество будет расти, несмотря на то, что и волонтерам удалось спасти какое-то количество. Как мы видим, в разных местах гибнут дельфины. Конечно, погибнет большое количество рыбы, моллюсков и прочих обитателей моря, и это негативное влияние на морскую экосистему сохранится на много лет", - подытожил Сливяк.

Волонтеры неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, полагают экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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