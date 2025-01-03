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11:33, 3 января 2025

Власти отчитываются о спасении птиц на фоне просьб волонтёров о срочной помощи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Добровольцы, участвующие в ликвидации последствий экокатастрофы на Кубани, нуждаются в помощи для спасения птиц.

Как информировал "Кавказский узел", тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц после разлива мазута. География распространения пострадавших от мазута птиц выросла – их находят на побережье от Севастополя до Сочи. Экологи рассчитывают, что с 5 января из-за изменения погоды ситуация начнет улучшаться.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

В Анапе и Темрюкском районе спасли более 2,5 тысячи птиц, рапортовал оперативный штаб Краснодарского края. "Тех пернатых, чье состояние здоровья не вызывает опасений у специалистов, начали выпускать в природу в Краснодаре и на территории Запорожско-Таманского заказника. Такое решение приняли вместе с ведущими экспертами-орнитологами", – привел сегодня "Интерфакс" сообщение оперштаба.

В центры реабилитации передано 1622 птицы, уточняется в сообщении.

Работу по спасению птиц, пострадавших от разлива мазута, в своих телеграм-каналах обсуждают волонтеры. Некоторые из них отметили, что работать приходится при помощи подручных средств.

"В тазах с [моющим средством] "Фейри" и крахмалом моют несчастных птиц, но реалии таковы, что кроме простых людей, больше никто не решился помогать природе. И каждый делает, что может. Кто-то физически не может работать лопатой и делает то, что может – как вариант моет птиц. И поверьте мне, мыть птицу не так уж и легко", – написала сегодня Yuliya в телеграм-канале "Разлив нефти в Чёрном море".

"Люди днями и ночами делают очень тяжёлую работу, чтобы спасти птицу, которая обречена на гибель в мазуте. Сразу отпускать ослабевшую птицу... Трудно сказать хорошо ли это для птиц, но вопрос ещё куда их отпускать, мазут повсюду", – отметил Сергей.

Много сил у волонтёров уходит на вывоз загрязнённой мазутом после очистки птиц воды. «С мойкой птиц нужны руки в ночь всегда. Только вот в данный момент проблема с вывозом грязной воды», - написала Лилия Глимшина для людей, которые хотят помочь в спасении птиц, но не имеют навыков обращения с ними. 

"На данный момент мы собираем бригады и мониторим птиц по пляжам. Регулярно отправляем новые бригады на куски побережья, где еще нас нет", – сказано в сообщении в чате "Спасатели птиц! Мониторинг и отлов", опубликованном сегодня в 10.36 мск.

Объявление о призыве волонтеров в Сочи появилось в этой же группе. "В Сочи нужны волонтёры, ветеринары, орнитологи и все необходимое для спасения птиц. "Сочи, Курортный проспект 113", – говорится в объявлении, размещенном сегодня в 01.17 мск.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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