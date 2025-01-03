Растет число пострадавших от мазута на черноморском побережье птиц

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

География распространения пострадавших от мазута птиц выросла - их находят на побережье от Севастополя до Сочи. Экологи рассчитывают, что с 5 января из-за изменения погоды ситуация начнет улучшаться.

Как сообщал "Кавказский узел", тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц после разлива мазута. 1 января власти отчитались о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров. Мазут на краснодарское побережье будет выбрасываться штормами еще на протяжении нескольких лет, поскольку часть разлившихся с танкеров нефтепродуктов остается в толще воды или опустилась на дно, считают экологи.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма, погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

"География трагедии расширяется. Появились подтвержденные птицы в Севастополе (~250км от аварии). Это 5 больших поганок (чомги) - 3 на пляже Омега (одна в мазуте, еще две под вопросом), 2 - в Учкуевке. Пока только одну удалось поймать, отмыть и отвезти в Тайган", - написал эколог Георгий Каваносян в своем Telegram-канале 2 января в 21.00 мск. Птиц находят и по всему побережью Кубани, есть подтвержденные эпизоды даже в Сочи (~300км от аварии), добавил он.

По мнению эколога, необходимо организовать патрулирование по всему побережью, от Крыма до Сочи. "Получается, что уже по всему побережью нужны люди, которые будут хотя бы раз в день ходить к берегу на разведку. Особенно не хватает людей в Крыму.", - указал Георгий Каваносян.

"Судя по ситуации с ветром (а он будет юго-западный и южный до 12-17 метров в секунду вплоть до 4 января включительно), вот это вот всё "богатство", которое находится сейчас на дне, будет ещё 2,5 суток выбрасывать на Анапу. Испачканных птиц при таких условиях, к сожалению, будет еще много. А затишье начнется только с 5 января. И только при условии, что мазут будут оперативно убирать", - предупредил эколог.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла" сегодня ночью, 3 января в Анапе температура +10, ветер южный, 10 м/с, днем температура поднимется до +12, ветер прогнозируется силой 8 м/с.

Одновременно губернатор края Вениамин Кондратьев отчитался о продолжении работы по очистке берегов.

"В новогодние дни продолжаем уборку пляжей в Анапе и Темрюкском районе. Уже собрано и вывезено более 78 тысяч тонн замазученного грунта, в том числе 43 тысячи тонны на площадку временного хранения в хуторе Воскресенском. С сегодняшнего дня она работает в круглосуточном режиме. Оттуда песок с нефтепродуктами отправляется на утилизацию на специальные предприятия", - написал он 2 января в 21.00 мск в своем телеграм-канале.

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.