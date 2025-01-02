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10:31, 2 января 2025

Экологи оценили продолжительность загрязнения мазутом побережья на Кубани

Мазут на пляже. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мазут на краснодарское побережье будет выбрасываться штормами еще на протяжении нескольких лет, поскольку часть разлившихся с танкеров нефтепродуктов остается в толще воды или опустилась на дно.

Как информировал "Кавказский узел", ранее аналитики отметили, что из-за загрязнения побережья мазутом туристический поток в Анапу на новогодние праздники ощутимо сократился, а весенний и летний сезоны оказались под угрозой срыва. 1 января власти отчитались о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Часть разлившегося с танкеров мазута находится в толще морской воды, другая часть опустилась на дно и будет всплывать, отметил эколог Илья Рыбальченко.

Мазут отличается от нефти физическими свойствами. Нефть расплывается на поверхности воды тонкой пленкой, а мазут "превращается в капельки", объяснил он. "И эти капельки имеют разную плотность. Наименьшая плотность плавает, и, собственно, мы ее-то сейчас и наблюдаем на берегах. Средняя плотность находится в толще морские воды. Именно поэтому при сборе мазута бессмысленны боновые заграждения. Мазут достаточно сложно собрать, потому что он находится в основном в толще воды. И что-то оседает на дно. Таким образом, когда температура повысится, соответственно, изменится плотность мазута, она зависит от температуры, и часть мазута, безусловно, будет всплывать", – привело сегодня РБК слова Рыбальченко.

По его оценке, объемы всплывшего мазута будут в разы меньше объемов, которые выбросило на побережье в декабре. "Поэтому если мы сейчас самые основные лужи вручную или с помощью техники собираем, а потом осадки опустят оставшиеся незначительные слои мазута вглубь, то есть как бы промоют песок, добавим к этому шторма и волны, которые будут его промывать, добавим к этому микроорганизмы, добавим к этому свет и температуру, потому что уже через пару месяцев, напомню, в том регионе начнет теплеть. Поэтому, конечно, основания для позитивных ожиданий у нас остаются", – сказал эколог.

Мнение о том, что мазут еще какое-то время будет выбрасываться на побережье штормами, также высказал эколог Жора Каваносян. Он отметил, что период, в которой будет выбрасываться мазут, прогнозировать сложно, поскольку неизвестны точные объемы нефтепродуктов, попавших в море. "Может быть вплоть до одной из крупнейших катастроф новейшей истории, если там, условно, все 9 тысяч тонн попадут в Черное море", – сказал аналитик.

Находящийся в море мазут в итоге может оказаться выброшенным хоть на Крым, хоть в Новороссийск, хоть в Сочи, продолжил он. "В прошлый раз, прошлый разлив полтора года точно выбрасывал мазут еще из моря. Поэтому окончательно это до десяти лет, пока бактерии не справятся с этим загрязнением", – полагает Каваносян.

Эколог подчеркнул, что от текущей экологической катастрофы в основном пострадали птицы. Каваносян напомнил, что в 2007 году, когда была похожая авария, погибло около 30 тысяч птиц. По его оценке, в нынешнем случае речь может идти о нескольких тысячах птиц. "Все-таки пятно пошло на Анапу. А вблизи крупных городов там меньшее количество биоразнообразия, чем, например, в необитаемых частях. Значит рыба, она ушла частично в Абхазию, частично в Азовское море, то есть они как раз в это время завершают свои миграции, и практически не было рыбы, вот по крайней мере в том месте, которое сейчас загрязнено", – сказал эколог.

В сравнении с инцидентом в 2007 году в этот раз птиц гибнет гораздо меньше из-за активного участия в их спасении волонтеров. Добровольцев в разы больше, чем в 2007 году, отметил Каваносян. "На сто птиц, которые приезжают в волонтерский центр, на данный момент погибли три, четыре находятся в тяжелом состоянии, с переохлаждением, с воспалением легких. Это достаточно небольшой процент, всех остальных отходили, все остальные уже резвятся, пытаются выпрыгнуть из коробок", – заключил Каваносян.

Напомним, волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

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Автор: "Кавказский узел"

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