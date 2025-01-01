Оперштаб Кубани отчитался о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров

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Специалисты Морспасслужбы обследовали оба затонувших танкера и зафиксировали отсутствие утечки мазута. Эколог Георгий Каваносян на основе радиолокационных снимков и продолжающихся выбросов на берег близ Анапы заключил, что утечка продолжается.

Администрация Краснодарского края сообщила, что с 12.00 1 января убирать территорию вышли более 2 тысяч человек – это представители 41 муниципалитета края, каждый на закрепленной за ними территории, казаки, сотрудники МЧС, добровольцы.

"На пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Главная задача – убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы", - говорится в Telegram-канале администрации.

Уже со 2 января группировка всех задействованных в уборке берега Анапы и Темрюкского района будет в несколько раз увеличена, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет. Ежедневно продолжается мониторинг акватории, суда Морспасслужбы патрулируют территорию. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом", - говорится в сегодняшнем сообщениии в Telegram-канале оперштаба.

Эколог Георгий Каваносян заявил, что данные радиолокационных снимков заставляют усомнить в прекращении выброса нефтепродуктов с судов.

На основе радиолокационных снимках от 31 декабря кандидат физико-математических наук А.Ю.Иванов (ИО РАН) сделал вывод, что обе части танкера Волгонефть-212 и носовая часть судна Волгонефть-239 предположительно продолжают течь. Около кормы танкера Волгонефть-212 видна отметка судна МСС (Морская спасательная служба). С высокой долей вероятности там действительно откачивают мазут, потому что корма перестала течь.

Каваносян добавил, что эти методы "очень хорошо работают для определения скоплений нефтепродуктов только на поверхности акватории. У нас же часть углеводородов опустилось на дно и на их перемещение влияет скорее течения, чем направление ветра" и на снимках - "преимущественно то, что легче воды и то, что истекло относительно недавно. "По множеству сообщений новых выбросов в районе Анапы, мы делаем выводы, что суда действительно продолжают истекать.