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17:30, 1 января 2025

Оперштаб Кубани отчитался о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров

Волонтеры убирают мазут. Скриншот фото из Telegram-канала оперштаба Краснодарского края от 01.01.25, https://t.me/opershtab23/9619

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты Морспасслужбы обследовали оба затонувших танкера и зафиксировали отсутствие утечки мазута. Эколог Георгий Каваносян на основе радиолокационных снимков и продолжающихся выбросов на берег близ Анапы заключил, что утечка продолжается.

Администрация Краснодарского края сообщила, что с 12.00 1 января убирать территорию вышли более 2 тысяч человек – это представители 41 муниципалитета края, каждый на закрепленной за ними территории, казаки, сотрудники МЧС, добровольцы. 

"На пляжах работает почти 300 единиц техники, в том числе 99 инженерной. Главная задача – убрать новые порции мазута, которые выбросило на пляжи Анапы", - говорится в Telegram-канале администрации. 

Уже со 2 января группировка всех задействованных в уборке берега Анапы и Темрюкского района будет в несколько раз увеличена, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Специалисты Морспасслужбы завершили обследование затонувших фрагментов танкеров «Волгонефть» Несколько дней подходящей для проведения работ погоды в перерывах между штормами в декабре хватило, чтобы водолазы завершили обследование корпусов затонувших частей судов. Утечек мазута из затонувших фрагментов нет.  Ежедневно продолжается мониторинг акватории, суда Морспасслужбы патрулируют территорию. В районе затопления частей танкеров нерегулярно появляются небольшие радужные пятна, их оперативно обрабатывают сорбентом", - говорится в сегодняшнем сообщениии в Telegram-канале оперштаба.

Эколог Георгий Каваносян заявил, что данные радиолокационных снимков заставляют усомнить в прекращении выброса нефтепродуктов с судов. 

На основе  радиолокационных снимках от 31 декабря кандидат физико-математических наук А.Ю.Иванов (ИО РАН) сделал вывод, что обе части танкера Волгонефть-212 и носовая часть судна Волгонефть-239 предположительно продолжают течь. Около кормы танкера Волгонефть-212 видна отметка судна МСС (Морская спасательная служба). С высокой долей вероятности там действительно откачивают мазут, потому что корма перестала течь. 

Каваносян добавил, что эти методы  "очень хорошо работают для определения скоплений нефтепродуктов только на поверхности акватории. У нас же часть углеводородов опустилось на дно и на их перемещение влияет скорее течения, чем направление ветра" и на снимках - "преимущественно то, что легче воды и то, что истекло относительно недавно. "По множеству сообщений новых выбросов в районе Анапы, мы делаем выводы, что суда действительно продолжают истекать.

Автор: "Кавказский узел"

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