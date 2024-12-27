Жители Кубани раскритиковали власти за запоздалый ввод режима ЧС

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за того, что краевой режим ЧС на Кубани введен лишь спустя 10 дней после первых выбросов мазута на берег, упущены возможности для более эффективной борьбы с последствиями экологической катастрофы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Пользователи Telegram заявили, что краевым властям следовало принять это решение в первые же дни экологической катастрофы.

24 декабря, за день до решения Кондратьева, председатель Следкома Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на то, что власти не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

Очень скоро народ самоорганизовался без власти

Краевой режим ЧС был введен лишь спустя 10 дней после аварии, хотя о чрезвычайной ситуации было известно в первый же день, указала председатель ТОС «Маяк» Елена Лейтан, которая с первого дня по своей инициативе участвует в организации очистки анапских пляжей.

"Простые люди, волонтеры, сначала жители Анапы, а потом и приезжие из разных уголков страны взялись за лопаты и все эти 10 дней, несмотря на головные боли, тошноту, личные проблемы, выковыривали мазут из песка, который оседал все глубже, и расфасовывали его по мешкам. У нас не хватало рабочих рук, не хватало мешков, средств самозащиты, экскаваторов для погрузки мешков и КАМАЗов. В первые дни не было организовано питание и подвоз волонтеров, но очень скоро народ самоорганизовался без власти. Предприниматели, торгующие промышленными товарами, предоставляли мешки, лопаты и средства защиты. Предприниматели в сфере питания бесплатно поставляли бутерброды. Приезжали частные трактора и КАМАЗы. Были предоставлены частные автобусы для доставки волонтеров из других городов. Люди объединились, и каждый вложился материально, насколько мог", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Нам отвечали, что на это нет средств и ресурсов

Добровольцы "умоляли власти поставить мешки, лопаты, технику", подчеркнула Елена Лейтан. "Но нам отвечали, что на это нет средств и ресурсов. Мы также просили ввести режим ЧС, но никакого режима не вводили", - сказала она.

По мнению активистки, было упущено "много драгоценного времени", когда следовало привлечь специалистов и начать организацию ликвидации аварии с вливанием бюджетных средств со стороны властей, а не со стороны народа.

Схожее мнение высказала корреспонденту "Кавказского узла" Елена Синорния из хутора Воскресенский, куда свозили собранные мешки с мазутом. «Мы не чувствовали запахи мазута, хотя хутор в трех километрах от берега моря. Но почувствовали, когда этот мазут привезли к нашим домам», - добавила она.

На запах мазута и ухудшение состояния здоровья пожаловалась жительница хутора Белый Анастасия Величко. "Сама вонь в город не распространяется. Вонь чувствуется на самом берегу и затрагивает гостиницы, которые расположены здесь же на береговой линии. Но там в зимний сезон почти никого нет, поэтому никто и не жалуется. А вообще распространение запаха мазута зависит от удаленности от него и от направления ветра, но когда нам привозят к жилым домам его прямо под двери, то естественно, что эти запахи мы чувствуем. Болит голова, тошнит", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также высказала мнение, что краевым властям следовало сразу вводить режим ЧС и привлекать экологов и специалистов по очистке воды и пляжей от мазута, а не наблюдать 10 суток, как волонтеры за свой счет борются с последствиями аварии.

К 26 декабря было собрано, по данным МЧС, около 30 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 тысяч тонн. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он позволит привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

Адвокаты разъяснили особенности регионального режима ЧС

Краевой режим ЧС по сравнению с муниципальным дает больше возможностей для выделения средств из краевого бюджета, пояснила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Мария Спасибухова.

"А это привлечение нужного числа техники, финансовая возможность развернуть различные пункты, наладить взаимодействие различных структур, привлечь на работы оплачиваемых специалистов. На права и обязанности простого народа, местных жителей это никак не влияет", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению адвоката, промедление с вводом краевого режима ЧС притормозило борьбу с последствиями аварии.

Адвокат Ирина Желтухина также заявила корреспонденту "Кавказского узла", что уже в первые дни властям следовало объявлять краевой режим ЧС и действовать в его рамках, "а не ждать, когда волонтеры самоорганизуются".

По словам адвоката, действие распоряжения губернатора от 25 декабря "О введении режима чрезвычайной ситуации на территории Краснодарского края" распространяется на город-курорт Анапу и Темрюкский район.

Согласно документу, руководителю ликвидации чрезвычайной ситуации предписано определить меры "по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и по ее ликвидации", привлечь силы и средства "территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края" и "организовать аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные и другие неотложные работы".

Министерству природных ресурсов края этим же распоряжением предписано организовать "проведение мероприятий по охране объектов животного мира в границах зоны чрезвычайной ситуации", а органам местного самоуправления - обеспечить работу оперативных штабов.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.