Бастрыкин отреагировал на жалобы волонтеров с Кубани

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Председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело после жалоб волонтеров на власти, которые не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

Как информировал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, заявил эколог.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря, сообщил информационный центр ведомства сегодня в своем телеграм-канале.

Такое распоряжение отдано после того, как в телеграм-канал Инфоцентра Следкома поступило множество комментариев, авторы которых жаловались о непринятии мер к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. Они отметли, что уборка мазута в границах береговой линии проводится только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Авторы жалоб также указали, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, которые находились на пляжах, вновь попали в море.

В следственном управлении (СУ) СКР по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования, сказано в сообщении ведомства.

Ранее эколог Евгений Витишко напомнил, что в ноябре 2007 года в Керченском проливе затонул танкер "Волгонефть-139", из него также нефтепродукты попали в море. Он подчеркнул, что власти не извлекли урок из этого инцидента. Витишко обратил внимание, что на государственном уровне по итогам керченской экологической катастрофы 2007 года так и не было принято каких-либо серьезных решений.

Он заявил, что у него вызывает недоумение, что у властей не возникает вопросов к заказчикам перевозок на танкерах. "А ведь капитаны явно не самовольно приняли решение выйти в море, учитывая, что их суда предназначены только для эксплуатации на реках", – сказал эколог.

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