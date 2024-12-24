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13:38, 24 декабря 2024

Бастрыкин отреагировал на жалобы волонтеров с Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело после жалоб волонтеров на власти, которые не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

Как информировал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, заявил эколог.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Председатель Следкома Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело о непринятии мер к ликвидации последствий утечки нефтепродуктов в акваторию Черного моря, сообщил информационный центр ведомства сегодня в своем телеграм-канале.

Такое распоряжение отдано после того, как в телеграм-канал Инфоцентра Следкома поступило множество комментариев, авторы которых жаловались о непринятии мер к ликвидации последствий экологической катастрофы в Анапе. Они отметли, что уборка мазута в границах береговой линии проводится только неравнодушными гражданами, специальная техника для выполнения работ не выделена, вывоз отходов не организован. Авторы жалоб также указали, что 22 декабря из-за шторма емкости с нефтепродуктами, которые находились на пляжах, вновь попали в море.

В следственном управлении (СУ) СКР по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка. Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования, сказано в сообщении ведомства.

Ранее эколог Евгений Витишко напомнил, что в ноябре 2007 года в Керченском проливе затонул танкер "Волгонефть-139", из него также нефтепродукты попали в море. Он подчеркнул, что власти не извлекли урок из этого инцидента. Витишко обратил внимание, что на государственном уровне по итогам керченской экологической катастрофы 2007 года так и не было принято каких-либо серьезных решений.

Он заявил, что у него вызывает недоумение, что у властей не возникает вопросов к заказчикам перевозок на танкерах. "А ведь капитаны явно не самовольно приняли решение выйти в море, учитывая, что их суда предназначены только для эксплуатации на реках", – сказал эколог.

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Автор: "Кавказский узел"

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