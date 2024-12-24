Экологическая катастрофа на Кубани подняла вопрос об ответственности перевозчиков мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти рапортовали о дополнительных мерах по очистке акватории моря и побережья от мазута, а эколог призвал привлечь к ответственности заказчиков перевозок на танкерах.

Как информировал "Кавказский узел", 23 декабря стало известно, что волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

В районе затопления носовой части танкера "Волгонефть-212" установлены боновые заграждения, собрано 25 тонн нефтеводяной смеси, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. "Идет обработка сорбентом участков, где в море в ходе мониторинга обнаруживают нефтяные пятна. Всего обработали больше 24 тысяч квадратных метров акватории", – привел сегодня ТАСС сообщение операштаба.

Водолазы обследовали лежащий на дне моря кусок отколовшегося судна "Волгонефть 212" и обнаружили, что нефтепродукты продолжают просачиваться из него. Боновые ограждения, судя по всему, не помогают, поскольку мазутные пятна продолжают расползаться по берегу. Специалисты предупреждают, что площадь загрязнения вырастет, сообщила "Российская газета".

В ноябре 2007 года в Керченском проливе затонул танкер "Волгонефть-139", из него также вытекали нефтепродукты. Власти не извлекли урок из этого инцидента, отметил эколог Евгений Витишко.

"Тогда разлилось примерно 1,6 тысячи тонн нефтепродуктов, а теперь эта цифра как минимум в два раза больше, поэтому и последствия могут быть масштабнее. Но печально то, что мы наступаем на одни грабли. Ведь на государственном уровне по итогам керченской экологической катастрофы 2007 года так и не было принято каких-либо серьезных решений", – привела газета его слова.

По мнению Витишко, нынешняя катастрофа может быть следствием пиратской перевалки, существует серьезный пробел с правовым регулированием подобных перевозок. "Где ответственность тех, кто разрешил эксплуатировать изношенные судна и санкционировал их выход в море в условиях сильнейшего шторма? В результате огромный ущерб не только окружающей среде, но и имиджу курортов, а в итоге – экономике региона", – подчеркнул эколог.

Также он обратил внимание, что ни у кого не возникает вопросов к заказчикам перевозок на танкерах. Витишко заявил, что у него это вызывает недоумение. "А ведь капитаны явно не самовольно приняли решение выйти в море, учитывая, что их суда предназначены только для эксплуатации на реках", – отметил он.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.