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18:43, 26 декабря 2024

Объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в связи с разливом мазута

Уборка мазута на берегу моря. 25 декабря 2024 г. Фото: минприроды Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

МЧС России объявило о чрезвычайной ситуации федерального уровня из-за разлива мазута, это позволит привлечь дополнительные силы и финансирование. Губернатор Краснодарского края указал, что для ликвидации последствий крушения танкеров необходима работа на море и помощь в утилизации песка с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", сегодня власти заявили, что введут режим ЧС федерального масштаба из-за экологической катастрофы после крушения танкеров в Керченском проливе. Жители Кубани указали в сети, что этот режим должен быть введен намного раньше.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Режим чрезвычайной ситуации федерального уровня ввели из-за разлива мазута после крушения танкеров в районе Керченского пролива, сообщили РИА Новости в краснодарском управлении  МЧС России. "ЧС федерального уровня ввели после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров", — сказали там.

Глава МЧС России Александр Куренков сообщил, что федеральный уровень реагирования "позволит привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшим субъектам из резервного фонда Правительства Российской Федерации", - следует из сообщения в Telegram-канале МЧС России.

МЧС России отчиталось сегодня, что собрано порядка 30 000 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 23 000 тонн.

В Керченском пролив обследовано 295 квадратных километров акватории. Обработано более 29 000 квадратов акватории, установлено 450 метров боновых заграждений.К работам привлечены более 10 000 человек и 360 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, почему было необходимо введение ЧС федерального уровня. "Системно подошли к уборке пляжей, но выбросы продолжаются. Каждый день волонтеры собирают нефтепродукты, приходят утром – и все повторяется сначала. Поэтому важно купировать проблему в море, тогда работы на берегу будет намного меньше. Силами края это сделать невозможно. Еще одна важная проблема – утилизация. Тысячи тонн мазута с песком находятся в местах временного хранения. Мы не можем держать их там долго. С учетом возможных новых выбросов сил специализированных компаний региона, которые перерабатывают грунт и уже работают фактически на пределе своих возможностей, не хватит", - заявил он в своем Telegram-канале.

Напомним,  жители Анапы провели акцию протеста против обустройства властями площадок, на которых те планируют утилизировать собранный на побережье мазут. Экологи отметили, что мазут должен храниться на площадках с бетонированным покрытием либо же в металлических резервуарах.

21 декабря волонтеры пожаловались, что власти не обеспечили достаточного количества транспорта, чтобы вывозить мешки с собранным на пляжах Анапы мазутом. Они отметили, что мазут в мешках вновь просачивается в песок.

Позже волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, отметил эколог.

24 декабря председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после многочисленных жалоб волонтеров, что власти не принимают достаточных мер для очистки побережья на Кубани от нефтепродуктов.

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Автор: "Кавказский узел"

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