Площадки для утилизации мазута обеспокоили анапчан

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Власти Анапского района начали оборудовать асфальтированные площадки для временного хранения собранного на побережье мазута. Но по технологическим нормам мазут должен храниться в металлических резервуарах или на площадках с бетонным покрытием.

Как информировал "Кавказский узел", 24 декабря жители хутора Воскресенский в Анапе заблокировали дорогу грузовикам из-за "захоронения" мазута вблизи жилых домов. Промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. Власти возразили, что площадка асфальтирована и используется лишь для временного хранения.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

По словам жительницы дома № 24 по улице Смолянка в хуторе Воскресенском старожила Веры, ее дом оказался в 30-метрах от промзоны, на которую свозят мазут. Она отметила, что ранее рядом с домом были поля, на которых в основном выращивали кукурузу.

"Это промзона пришла к нам, а не мы к ней", – сказала Вера корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что хутор Воскресенский основали ее прадеды в 1830-м году. "Выясняли свою родословную и узнали, что именно наши родственники основали этот хутор, а дед на месте, где мы сейчас живем, возвел в 1917-м году дом и никаких промзон и заводов тут не было, а были кукурузные поля, куда детьми мы бегали сорвать совхозной кукурузы", – сказала Вера.

Бетонный забор вокруг территории бывших полей возник в 1990-х годах.

"Мы выходим в наш двор – и сразу забор из бетона. "Вчера, 25 декабря, в дом занесло неприятный запах. У всей нашей семьи разболелась голова, появилась тошнота. Мои сын и муж вдобавок тяжело больны. Они почувствовали себя совсем плохо. Вышли на улицу приблизительно это было в часа 4 вечера. Первое, что увидели, это вереницу "КамАЗов", груженных мешками. Они заезжали на соседнюю с нами территорию. Тогда мы поняли, что к нам повезли мазут с анапских пляжей", – пояснила жительницы хутора.

Ни власти, ни администрация промзоны не обсуждали с местными жителями ее использование в качестве площадки для утилизации нефтепродуктов и не предупреждали их об этом. Именно поэтому в знак протеста жители заблокировали дорогу грузовикам. После этого приехали силовики и стали угрожать, что если жители хутора проведут еще раз такую акцию, то их будут судить за несанкционированный митинг. Чтобы они прекратили протест, им была организована видеоконференция с членами штаба ЧС, который возглавляет глава Анапской администрации Василий Швец, продолжила Вера.

После акции протеста, мешки с мазутом с территории завода были вывезены. Однако неподалеку развернулась стройка площадки, на которую планируется складировать мешки с мазутом временно, рассказала она. "Мы всё понимаем, но почему мы должны терпеть то, что терпеть вредно и опасно для здоровья? Нам стали объяснять, что тут промзона и мы как бы лишние. Но мы тут живем раньше, чем была образована промзона, поэтому такие объяснения чиновников нас всех конечно не устроили", – подчеркнула Вера.

Другая жительница хутора Воскресенского Екатерина рассказала, что является многодетной матерью и что у нее трое малолетних детей, которые надышались неприятным запахом от мазута. Она пояснила, что ради защиты здоровья детей вышла на акцию протеста. "Но тут сразу появился участковый и вручил мне под роспись "официальное предостережение о недопустимости совершения действий, создающих условия для совершения преступлений". В предостережении сказано, что человек, которому вручили предупреждение, извещен о том, что он будет привлечен по статье 20.2 КоАП РФ", – рассказала Екатерина корреспонденту "Кавказского узла" (копия предостережения имеется в распоряжении "Кавказского узла")

Жители хутора Воскресенского намерены продолжать борьбу против площадки для утилизации нефтепродуктов, отметила она. "Мэр уверил меня, что они очистят две площадки, которые заняли в хуторе Воскресенском, но чуть позже. Когда именно, не уточнил. Только сказал, что они временные и мазут повезут дальше на утилизацию в Ростовскую область <…>. С площадки, въезд в которую мы перекрывали, мазут вывезли в ночь с 24 на 25 декабря, куда неизвестно. Но зато асфальтируют рядом другую площадку, куда собираются опят свозить мешки с мазутом", – рассказала Екатерина.

Она заявила, что мэр ей рассказал, что мазут свозят на три площадки – в хуторе Белом, хуторе Воскресенском и в Темрюке. "Все эти площадки перевалочные и их нельзя заполнять больше определенного объема. Проблема состоит в том, что мазут, который выбрасывает на берег, это самый легкий мазут, который поднимается наверх и его видно. Есть средний и тяжелый, который осел на дне. Когда потеплеет, то он будет подниматься наверх и его опять и опять будет выносить на берег. Какое там его количество, никто не знает", – отметила Екатерина.

Еще одна жительница хутора Воскресенского Марина указала, что также обеспокоена происходящим. "У нас в опасной близости с этой новой свалкой мазута живут люди, здесь детский садик. О чем думают чиновники? Неужели они не понимают, что поступают незаконно и травят людей? Мешки лопаются, мазут расползается, площадки для его сбора несанкционированные. Ограждений нет. Если вся эта масса поползет через грунтовые воды в наши колодцы и обратно в море, то мы будем все отравлены и на хуторе где живут более 2000 человек, никто жить не сможет и весь труд волонтеров опять окажется в море вместе с мазутом", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Эколог Татьяна Трибрат обратила внимание на последние новости, о которых ей сообщают блогеры. "Мне присылают видеофакты, а не только голосовые сообщения. Помимо имеющихся трех перевалочных пунктов в Темрюке, хуторах Воскресенский и Белый, также повезли мазут в поселок Приморский, который находится в 300-х метрах от заповедника Утриш. Что касается распространения мазута, то есть видеофакты о том, что он достиг уже пляжей Большого Сочи и много мазута разлито по берегам Головинки", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В отношении временных площадок для хранения мазута Трибрат пояснила, что они должны быть оборудованы по специальным СНиПАМ и САНПинам лицензионной организацией – поскольку мазут является отходом 4-го класса опасности, то и храниться он должен герметично. Эколог подчеркнула, что в мешках мазут хранить нельзя, так как он разъедает материал, из которого они изготовлены. Площадки на которых планируется хранить мазут, должны быть покрыты бетоном, а не асфальтом, а также иметь борта и специальные приемники на случай стоков. "Даже мазут с песком должен хранится в герметичных специальных резервуарах, которые герметично закрываются сверху и имеют толстое дно", – пояснила эколог.

Мазут относится к 4 классу опасности, но, когда он попадает в море, опасность возрастает, так как возникает опасность для живых организмов. Это необходимо учитывать при транспортировке, хранении и утилизации, чтобы не нарушать экологические нормы и не причинять вред окружающей среде, указал эколог Валерий Бриних. Он тоже обратил внимание, что мазут не должен храниться на асфальтированной площадке или прямо на земле.

Хранение мазута допустимо только в специально предназначенных резервуарах (например, металлических или железобетонных), которые соответствуют нормам технической безопасности. Емкости должны быть устойчивы к химическим воздействиям и оснащены герметичными крышками для предотвращения утечек и испарений. Площадка должна быть ограждена, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц, подчеркнул Бриних.

Резервуары желательно укрывать или размещать в закрытых помещениях, чтобы минимизировать воздействие атмосферных осадков. Поверхность под резервуарами или емкостями должна быть покрыта водонепроницаемым слоем (например, бетон с герметичной обработкой). Вокруг площадки оборудуются обваловка или бортики для предотвращения растекания мазута в случае аварийной утечки, сказал эколог корреспонденту "Кавказского узла".

Должна быть предусмотрена система сбора проливов, например, поддоны или желоба, ведущие к емкостям для сбора мазута. Хранение мазута на открытой асфальтированной площадке неправильное и недопустимое решение. Асфальт не является герметичным покрытием и может разрушаться под воздействием мазута, что приведет к загрязнению грунта и водоносных горизонтов, пояснил он.

Перемешанный с песком мазут может быть использован, например, для создания топливных брикетов, в дорожном строительстве, как компонент для асфальтобетонных смесей. Однако перед использованием такого материала нужно провести анализ его состава на содержание загрязнений и токсичных веществ. Если мазут загрязнен иными веществами, его переработка может быть экономически нецелесообразной или экологически опасной, отметил эколог.

"Если площадка оборудована с нарушениями, то это повлечет не меньшую экологическую опасность, которая была создана в море", – отметил он.

Порядок хранения, транспортировки и использования мазута регламентируют Федеральный закон "Об охране окружающей среды" (№ 7-ФЗ), СанПиН 2.1.7.1322-03 (о санитарной охране грунтов и вод) и Правила хранения нефтепродуктов (утверждены Росстандартом), пояснил эколог.

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