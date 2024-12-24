Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

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Промзона в Воскресенском, куда свозятся мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались местные жители. Власти возразили, что площадка асфальтирована и используется лишь для временного хранения.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, заявил эколог. Председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело после жалоб волонтеров на власти, которые не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Жители хутора Воскресенский сегодня блокировали дорогу грузовикам из-за «захоронения» мазута вблизи жилых домов. Власти Анапы вывозят мешки с мазутом в промзону, расположенную рядом с жилыми домами, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".

"По местным новостям говорят, что мазут складируют на асфальтированной территории промзоны. На самом деле его просто вываливают на грунт, и при первом дожде загрязнённые вещества могут попасть на участки жителей», — рассказала местная жительница Анастасия.

Жители рассказали, что запах мазута в хуторе очень сильный.

Как следует из опубликованного видео, жилые дома располагаются в непосредственной близости от промзоны, а несколько человек легковым автомобилем перекрыли дорогу самосвалам.

Оперштаб Краснодарского края сегодня сообщил, что площадка в хуторе Воскресенский по ул. Смолянка, 24 "действительно используется - она предназначена для краткосрочного хранения", а уже 26 декабря, как только заработает перевалочная площадка, "весь объем поступающего загрязненного грунта будет завозиться именно туда". "Относительно небольшую площадку кратковременного хранения выбрали из-за близости к создаваемой перевалочной площадке, чтобы не останавливать процесс вывоза замазученного грунта. Площадка по ул. Смолянка, 24 также отвечает необходимым требованиям, она имеет асфальтобетонное основание и гидроизолирована. Ее загрузка прекратится в четверг, а весь свезенный сюда грунт отправят на утилизацию и вывезут в ближайшие две-три недели. После этого территорию очистят от следов хранения", - указано в сообщении.

Оперштаб также сообщил, что жителям, которые пытались "блокировать работу самосвалов", "объяснили цели временного краткосрочного хранения. И что загрузка этой площадки прекратится в четверг". "Процесс вывоза песка с мазутом с пляжей продолжен", - сообщил оперштаб.

Губернатор подписал приказ о выделении для устранения последствий экологической катастрофы в Анапе 1,2 миллиарда рублей. "Средства для устранения катастрофы перенаправят Анапе из регионального бюджета. А именно — из расходов министерства гражданской обороны, ТЭК и ЖКХ и министерства транспорта. В 2024-м году в Анапу поступит 400 миллионов рублей, а в следующем году - 800 миллионов рублей. Также изменения в бюджет планируют внести и в 2026, и в 2027 годах", сообщило сегодня издание 93.ru.

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