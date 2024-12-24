RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
19:30, 24 декабря 2024

Жители домов близ промзоны в Воскресенском пожаловались на запах мазута

Промзона в Воскресенском, куда свозятся мешки с песком и мазутом. 24 декабря 2024 г. Скриншот видео https://t.me/ostorozhno_novosti

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Промзона в Воскресенском, куда свозятся мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались местные жители. Власти возразили, что площадка асфальтирована и используется лишь для временного хранения.

Как писал "Кавказский узел", волонтеры, участвующие в очистке побережья на Кубани от мазута с затонувших танкеров, направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, заявил эколог. Председатель Следкома поручил возбудить уголовное дело после жалоб волонтеров на власти, которые не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Жители хутора Воскресенский сегодня блокировали  дорогу грузовикам из-за «захоронения» мазута вблизи жилых домов. Власти Анапы вывозят мешки с мазутом в промзону, расположенную рядом с жилыми домами, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости".

"По местным новостям говорят, что мазут складируют на асфальтированной территории промзоны. На самом деле его просто вываливают на грунт, и при первом дожде загрязнённые вещества могут попасть на участки жителей», — рассказала  местная жительница Анастасия.

Жители рассказали, что запах мазута в хуторе очень сильный.

Как следует из опубликованного видео, жилые дома располагаются в непосредственной близости от промзоны, а несколько человек легковым автомобилем перекрыли дорогу самосвалам.

Оперштаб Краснодарского края сегодня сообщил, что  площадка в хуторе Воскресенский по ул. Смолянка, 24 "действительно используется - она предназначена для краткосрочного хранения", а уже 26 декабря, как только заработает  перевалочная площадка, "весь объем поступающего загрязненного грунта будет завозиться именно туда". "Относительно небольшую площадку кратковременного хранения выбрали из-за близости к создаваемой перевалочной площадке, чтобы не останавливать процесс вывоза замазученного грунта. Площадка по ул. Смолянка, 24 также  отвечает необходимым требованиям, она имеет асфальтобетонное основание и гидроизолирована.  Ее загрузка прекратится в четверг, а весь свезенный сюда грунт отправят на утилизацию и вывезут в ближайшие две-три недели. После этого территорию очистят от следов хранения", - указано в сообщении.

Оперштаб также сообщил, что жителям, которые пытались "блокировать работу самосвалов", "объяснили цели временного краткосрочного хранения. И что загрузка этой площадки прекратится в четверг". "Процесс вывоза песка с мазутом с пляжей продолжен", - сообщил оперштаб.

Губернатор подписал приказ о выделении для устранения последствий экологической катастрофы в Анапе 1,2 миллиарда рублей. "Средства для устранения катастрофы перенаправят Анапе из регионального бюджета. А именно — из расходов министерства гражданской обороны, ТЭК и ЖКХ и министерства транспорта. В 2024-м году в Анапу поступит 400 миллионов рублей, а в следующем году - 800 миллионов рублей. Также изменения в бюджет планируют внести и в 2026, и в 2027 годах", сообщило сегодня издание 93.ru.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:23, 24 декабря 2024
1
 Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе
07:52, 24 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
00:42, 24 декабря 2024
Девять беспилотников сбиты над Ростовской областью
18:48, 23 декабря 2024
3
 Копайгородский стал подозреваемым по новому уголовному делу
16:47, 23 декабря 2024
Боец из Волгоградской области убит на Украине
10:32, 23 декабря 2024
Комментарий в мессенджере привел к штрафу жительницу Геленджика
Все события дня
Новости
Убрка мазута на берегу. Декабрь 2024 г. Фото: Оперштаб Краснодарский край
15:00, 24 декабря 2024
Участники уборки мазута близ Анапы рассказали о нехватке волонтеров
Прикубанский районный суд. Фото: https://krasnodar.fooby.ru/company/prikubanskiy-rayonniy-sud-g-krasnodara-3341020
14:23, 24 декабря 2024
Вынесен приговор по делу о поножовщине в краснодарской школе
Спасатели и волонтеры убирают мазут, выброшенный на берег. Декабрь 2024 г. Фото: оперативный штаб Краснодарского края
13:38, 24 декабря 2024
Бастрыкин отреагировал на жалобы волонтеров с Кубани
Карина Москаленко. Фото: New America https://ru.wikipedia.org/
11:21, 24 декабря 2024
Правозащитники напомнили о достижениях Центра содействия международной защите
Очистка побережья от мазута. 23 декабря 2024 г. Фото: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-23122024105726-142561/
10:29, 24 декабря 2024
Экологическая катастрофа на Кубани подняла вопрос об ответственности перевозчиков мазута
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
12:52, 23 сентября 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Справочник
Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

На месте происшествия в первую минуту после взрыва. Бостон, 15 мая 2013 г. Фото Aaron "tango" Tang from cambridge, ma, usa, http://commons.wikimedia.org/ Теракт в Бостоне: кавказский след

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Блогеры
Фото
12:08, 9 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
21
Краснодар - первый, перед весенним финишем ЧР по футболу
Фото
17:33, 24 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Краснодар теряет очки на ровном месте? Ахмат пробивает дно? Всё логично
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Фото
08:51, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
18
Краснодар досрочно выиграл первый круг РПЛ. 11 побед подряд!
Фото
17:45, 30 октября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Добро пожаловать в компанию «Рога и копыта». Как нальчикских таксистов кинули на зарплату
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Грачья Саркисян. Фото: https://www.aysor.am/ru
24 декабря 2024, 15:52
Суд в Ереване отказался оштрафовать оппозиционера за акции протеста

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.occrp.org/ru/novosti/v-set-prosocilis-licnye-foto-i-soobshheniia-zakliucennogo-azerbaidzanskogo-aktivista
24 декабря 2024, 13:57
Адвокат заявил о нарушении прав Бахтияра Гаджиева на защиту

Полиция применяет водомет во время акции. 7 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
24 декабря 2024, 13:01
Правозащитники осудили власти Грузии за преследование протестующих

Очистка побережья от мазута. 23 декабря 2024 г. Фото: https://admnvrsk.ru/o-gorode/novosti/glavnye-novosti/news-23122024105726-142561/
24 декабря 2024, 10:29
Экологическая катастрофа на Кубани подняла вопрос об ответственности перевозчиков мазута

Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Показать больше