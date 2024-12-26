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14:38, 26 декабря 2024

Обещания ввести режим ЧС федерального уровня на Кубани вызвали скепсис пользователей соцсетей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти заявили, что введут режим ЧС федерального масштаба из-за экологической катастрофы после крушения танкеров в Керченском проливе. Жители Кубани указали в сети, что этот режим должен быть введен намного раньше.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня власти Краснодарского края отчитались, что в Темрюкском районе участие в очистке побережья от нефтепродуктов принимают более 400 человек. Ранее жители Анапского района провели акцию протеста против обустройства властями площадок, на которых те планируют утилизировать собранный на побережье мазут. Экологи отметили, что мазут должен храниться на площадках с бетонированным покрытием либо же в металлических резервуарах.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Из-за разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе будет объявлен режим ЧС федерального масштаба, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "Мы вчера со всеми коллегами проговорили, данной ситуации по решению лидера [президента России] будет присвоен статус федеральной ЧС", – привел сегодня "Интерфакс" его слова.

Глава МЧС России Александр Куренков соберет комиссию по чрезвычайным ситуациям, на которой и будет принято такое решение, добавил Аксенов.

Пост о том, что власти планируют ввести режим ЧС федерального масштаба, опубликовал сегодня телеграм-канал "Туподар Краснодар", на который подписаны более 54,6 пользователей. На 13.20 мск этот пост набрал около 4,9 тысячи просмотров и 20 комментариев.

"Надо еще 10 дней подождать, наверное", – сыронизировал пользователь с ником Кэт.

"Давайте уже после майских [праздников]", – ответил ему пользователь Лисёнок.

"Потом будет уже международный [масштаб]", – написал Roman.

"Наверное долго доходило, что проблему не соберешь двумя тремя [людьми] с лопатой. Туда надо экскаваторов штук 10 по-хорошему 15, а также 30 фур для загрузки. И отправкой за пределы Краснодарского края, а не рядом с Анапой, – подчеркнул Nick.

Некоторые комментаторы попытались похвалить чиновников. "Благодаря губернатору", – заявила Натали.

"Или вопреки", – ответил ей Roman.

Оперативный штаб Краснодарского края сегодня отчитался, что на ликвидацию последствий загрязнения моря и берегов выделено 1,2 миллиарда рублей. Пост об этом разместил паблик "Подслушано. Темрюк" в соцсети "ВКонтакте". "1,2 миллиарда выделили, а пляжи всё убирают волонтёры с лопатами", – прокомментировала релиз оперштаба пользователь Катёна Акимова.

Напомним, 21 декабря волонтеры пожаловались, что власти не обеспечили достаточного количества транспорта, чтобы вывозить мешки с собранным на пляжах Анапы мазутом. Они отметили, что мазут в мешках вновь просачивается в песок.

Позже волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловались, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями. Власти должны наказать перевозчиков мазута, которые дали разрешение на перевозку нефтепродуктов в условиях шторма, отметил эколог.

24 декабря председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после многочисленных жалоб волонтеров, что власти не принимают достаточных мер для очистки побережья на Кубани от нефтепродуктов.

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Автор: "Кавказский узел"

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