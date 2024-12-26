Более 400 человек задействовано в Темрюкском районе в сборе мазута

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В Темрюкском районе более 400 человек принимает участие в очистке побережья от нефтепродуктов, волонтеры отмыли от мазута 170 птиц.

Как информировал "Кавказский узел", ранее жители Анапского района провели акцию протеста против обустройства властями площадок, на которых они планируют утилизировать собранный на побережье мазут. Экологи отметили, что мазут должен храниться не на площадках с асфальтовым покрытием, на бетонированных площадках либо же в металлических резервуарах.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

Сегодня в Темрюкском районе возобновились работы по сбору мазута на побережье, на его уборку вышли более 400 человек, задействовано около 40 единиц техники, функционируют два пункта питания и обогрева, отчитался в своем телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

В Темрюкском районе волонтеры отмыли в специальном пункте помощи 170 птиц, которые попали в Черном море в мазут. "Большинство пернатых, которых отмывают от мазута – чомги и поганки. Пострадавших птиц собирают на берегу", – привел 25 декабря "Интерфакс" сообщение властей региона.

Ветеринарам и волонтерам, спасающим птиц от мазута, выделено отдельное здание на территории агрофирмы "Победа" в поселке Прогресс Темрюкского района. Ранее добровольцы работали в палатке и передавали птиц в Анапу.

В выделенном здании волонтеры и ветеринары смогут заниматься лечением и получать консультации специалистов основного штаба помощи, расположенном в селе Витязево. В поселке Прогресс развернут филиал анапского пункта спасения, отметило агентство в другом сообщении.

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