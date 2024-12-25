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14:55, 25 декабря 2024

Пользователи Telegram сочли запоздалой реакцию Кондратьева на разлив мазута

Вениамин Кондратьев. Фото: https://admnvrsk.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. Пользователи Telegram заявили, что это решение следовало принять в первые дни экологической катастрофы.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря зона загрязнения мазутом морского побережья на Кубани увеличилась до 54 километров. По данным краевого оперштаба, в очистке участвовали 8,5 тысячи человек. К вечеру того же дня были собраны 12 тысяч тонн загрязненного грунта. В Анапе был введен режим ЧС.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

В Краснодарском крае введен региональный режим ЧС, объявил сегодня губернатор Вениамин Кондратьев. "До настоящего времени действовала ЧС муниципального уровня, которую в первые дни крушения судов оперативно ввели власти Анапы и Темрюкского района. Но ситуация остается напряженной. Принял решение с сегодняшнего дня ввести краевой режим ЧС. Региональный штаб возглавит мой заместитель Игорь Галась", - написал он.

Выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района "затянулся и не прекращается", констатировал чиновник. "Изначально по расчетам ученых и специалистов, основная масса мазута должна была остаться на дне Черного моря, что позволило бы его собрать в воде. Но погода диктует свои условия, воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются наверх. В итоге их выносит на наши пляжи. Я благодарен всем волонтерам и жителям края за то, что с первых дней пришли на помощь", - говорится в публикации.

Вчера, 24 декабря, председатель СКР распорядился возбудить уголовное дело по жалобам волонтеров на то, что власти не принимают достаточных мер для очистки берегов от мазута.

Под публикацией губернатора размещено, по состоянию на 14.50 мск, 125 комментариев. Авторы большинства из них раскритиковали главу региона за запоздалое, по их мнению, решение.

Сразу надо было меры принимать, а не на волонтеров надеяться

"Неделю назад нужно было вводить режим ЧС", - написал, в частности, Роман web. "Сразу надо было меры принимать, а не на волонтеров надеяться и растягивать процесс", - заметил и Ninja in pajamas.

"Этот вопрос надо было решать с первых часов развала танкера! Боновые ограждения, химикаты, впитывающие мазут. А не через неделю делать вид, что что-то решаете. Ходить фоткаться с министром и мэром Анапы!" – возмутился пользователь с ником, состоящим из точки.

20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

"Такая масштабная катастрофа, и только сейчас режим вводить", - поделилась недоумением Марина Черепаха. "Как долго ждать приходится этот режим… Все давно звонят в колокола", - написал другой пользователь.

"Не прошло и года... Где раньше были?" – возмутилась Ксения. "Воистину, снизошли. Непонятно, за что вы, чинуши, зарплаты получаете", - высказала мнение Jules.

Примите уже наконец меры! А не только говорите, что всё под контролем!

"Примите уже наконец меры! А не только говорите, что всё под контролем! Смешно это слушать", - потребовал Calimera. "Наконец-то услышали! Спасибо волонтерам, которые хотя бы как-то пытались помочь, пока вы сидели сложа руки", - написала Настюша

"Было с самого начала понятно, что это бедствие не местного масштаба. Неделю болтается мазутное пятно между Кубанью и Крымом, а они ждут, когда оно на дно осядет и всё живое додушит. Где настоящие специалисты по  ликвидации техногенных катастроф? Куда ушли деньги на качественные мусорные полигоны и перерабатывающие заводы?" – возмутился Александр Александр.

"Когда будут активные действия по сбору мазута из танкеров? Когда будут реализован сбор мазута с воды? Когда будет организован регламент по утилизации мазута согласно всем требованиям для соблюдения экологии? Когда и как будет восстановлен экологический ущерб флоре и фауне? Если вы думаете, что ваше бездействие или имитация действий останется бесследной,  то пора очнуться и понять, что если не вы, так ваши дети и их дети будут жить в условиях убивающей воды/среды и т.д. Земля одна, с нее не спрыгнуть", - написала Кристина Новикова.

"Чего ждали, о чем думали? Не губернатор, а недоразумение", - высказала мнение Ольга. "Скорость принятия решения просто ошеломительная!" - саркастически заметил Василий Ассо. "Какое позорище! Спустя столько дней начали шевелиться", - написал Граф.

Вениамин Кондратьев либо его представитель, по состоянию на 14.50 мск, не ответили в комментариях на эти претензии.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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