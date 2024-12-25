Жители хутора Воскресенский добились вывоза мешков с песком и мазутом

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Площадка временного хранения в хуторе Воскресенский освобождена от мешков с мазутом и песком после протестов жителей из-за сильного запаха мазута. Власти Анапы отчитались, что мешки отправлены на утилизацию.

Как писал "Кавказский узел", промзона в Воскресенском, куда свозят мешки с песком и мазутом, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались местные жители. Власти возразили, что площадка асфальтирована и используется лишь для временного хранения.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. Пользователи Telegram заявили, что это решение следовало принять в первые дни экологической катастрофы.

С площадки временного хранения на улице Смолянка, 24 в хуторе Воскресенском Анапы вывезли весь загрязненный грунт, отчитался сегодня оперштаб Краснодарского края.

"Накануне с жителями хутора, которых напугало соседство с площадкой краткосрочного хранения, встретился мэр Анапы Василий Швец. Приняли решение грунт вывозить на утилизацию. Сейчас площадка полностью свободна. Мешки со смесью песка и мазута отсюда отправили на полигоны специализированных предприятий для утилизации", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Днем 24 декабря жителей хутора, протестующих из-за запаха мазута, который свозили в промзону на улице Смолянка, вплотную прилегающую к жилым домам, разогнал полицейский, который представился начальником ГАИ. Троих жителей полицейские доставили в оперативный штаб при администрации Анапы, сообщил портал 93.RU.

Мэрия Анапы отчиталась, что мешки с площадки временного хранения в хуторе Воскресенском вывозятся, в частности, на утилизацию в Абинск.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Напомним, 15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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